أمل عبدالله رئيسا للإدارة المركزية لإقليم القناة وسيناء الثقافي

أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء القرار رقم 317 لسنة 2021، بتعيين أمل عبدالله متولي رئيسًا للإدارة المركزية لإقليم القناة وسيناء الثقافي.

وتقدم أحمد فريج، مدير عام فرع ثقافة جنوب سيناء، وكافة العاملين بالفرع والمواقع التابعة بكافة المدن، اليوم الإثنين، بخالص التهاني القلبية والتبريكات على هذه الثقة.

وشغل أمل عبدالله متولي عدد من المناصب بفرع ثقافة جنوب سيناء، منها مدير عام ثقافة جنوب سيناء.

وكانت قد تسلمت «ثقافة جنوب سيناء» مسرح متنقل تابع لوزارة الثقافة، ضمن المسارح المتنقلة التي أهدتها وزارة الإنتاج الحربي لوزارة الثقافة، بهدف إثراء الحياة الإبداعية في محافظات مصر، والوصول بالمنتج الثقافي لكافة شرائح المجتمع.

وانطلقت القافلة الثقافية بقريتي الوادي والجبيل التابعتين لمدينة طور سيناء، وتضم مسرح متنقل مجهز على أعلى مستوى، وقدمت العروض الثقافية بواسطة فرقة بورسعيد للموسيقى العربية، وفرقة الإنشاد الديني بالمحافظة، وفريق الكورال كما سيجري تنظيم ورش عمل للفنون التشكيلية، وعروض أفلام، لمدة ثلاث أيام بمنطقة الجبيل، وثلاث أيام بمنطقة الوادي بداية من الساعة الخامسة مساءً، وذلك ضمن خطة وزارة الثقافة لتقدم مختلف ألوان الإبداع في المناطق النائية والأكثر احتياجا.

والمسرح المتنقل عبارة عن سيارة نقل ذات مقطورتين إحداهما تضم مسرح قابل للفك والتركيب بمساحة 37.5 متر مربع، مجهز لتقديم العروض الفنية خلال فترة تتراوح من 3 إلى 4 ساعات، بالإضافة لأحدث معدات الصوت منها سماعات «ghl S»، ومعدات الضوء «الديمر 088»، وكشافات الضوء، وميكسر، أما المقطورة الأخرى مجهزة بخدمات الكهرباء والمياه، وتشمل لوحات تحكم وتوزيع وحماية للقدرة الكهربائية، بالإضافة لغرفتين للخدمات، وغرفة كنترول مكيفة، وأربع خيام مجهزة تمثل غرف استبدال الملابس للفنانين.

جدير بالذكر أن المسارح المتنقلة تعد أحد المشروعات التنموية التي تعمل عليها وزارة الثقافة، وجرى ضمها لمنظومة العمل بالهيئة العامة لقصور الثقافة وتوزيعها بواقع مسرح لكل إقليم من الأقاليم الثقافية الرئيسية الستة، وهي إقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، وسط وجنوب الصعيد، غرب الدلتا، شرق الدلتا، القناة وسيناء، وذلك بهدف استثمار العقول وبناء الإنسان ومجابهة الفكر المتطرف بجانب إثراء الحياة الإبداعية بالمحافظات، واكتشاف الموهوبين.