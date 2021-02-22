السر في الجيران.. كشف غموض سرقة شقة بالقليوبية

نجحت الأجهزة الأمنية بالقليوبية في كشف غموض واقعة سرقة مبلغ 14 ألف جنيه، وجهاز لا ب توب، من داخل منزل بدائرة قسم قها، وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص، وتحرر محضر بقسم شرطة قها، وتم التحفظ على المتهمين وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء حاتم الحداد مدير مباحث القليوبية، إخطارًا من مأمور قسم قها، بورود بلاغاً، من المدعو «أ.أ»، موجه بالتربية والتعليم، باكتشافه سرقة مبلغ 14 ألف جنيه وجهاز لاب توب، ووجود كسر بباب الشقة.

وجرى إخطار اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، وبإجراء التحريات اللازمة، تبين أن وراء إرتكاب الواقعة كلا من «م.ا»، و«م. ش»، و«م. م»، جيران المجنى عليه، وبعد تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم ضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بإرتكاب الواقعة، حيث قاموا بكسر باب الشقة وسرقتها، وأرشدوا عن المسروقات وتولت النيابة التحقيق.

في وقت سابق كشفت أجهزة الأمن بالقليوبية غموض واقعة العثور على جثة شاب غرق بمياه ترعة الإسماعيلية بشبرا الخيمة، وكشفت تحقيقات أجهزة الأمن، أن الغريق يدعى «م.ز»، 37 عاماً، متهم في 7 حوادث سرقة، وتبين أنه قفز بمياه ترعة الإسماعيلية هربًا من الأهالي الذين حاولوا الإمساك به وبصحبته عاطلين، أثناء سرقتهما الكابلات الكهربائية الخاصة بشركة كهرباء الخانكة فلقي مصرعه.

جرى إخطار اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، وتبين أن الجثة لشاب يدعي "م.ز"، 37 عاما، عاطل، ومسجل قضايا سرقات، متهم في 7 قضايا سرقة، وجرى التحفظ على الجثة.