حظك اليوم الثلاثاء 23-2-2021 برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الأسد لديه ثقة كبيرة بنفسه، ويحب الضحك والفكاهة، ونستعرض حظك اليوم لبرج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي وفقا لخبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني عشر يجعلك اليوم تميل للتأمل والملاحظة، فقط لا تعلن ملاحظاتك وخططك واعمل في صمت.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

فينوس في مواجهة برجك وقد يتسبب لك ذلك في شعور بالتشوش أو رغبة في التمرد.. حاول أن تتعامل مع الآخر ببساطة.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد النجمة العالمية ساندرا بولوك، ويوافق تاريخ ميلادها 26 يوليو.