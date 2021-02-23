حظك اليوم الثلاثاء 23-2-2021 برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج العذراء قائد ماهر ومخلص في عمله، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماته اليومية والمتنوعة «حظك اليوم» لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني والعاطفي، وفقا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك، عبير فؤاد، التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في منزل المشروعات يضع اليوم أمامك مشاريع محددة تستطيع إنجازها ببساطة بشرط أن تنتبه لحقوقك.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

اليوم قد ينصحك المخلصون ويساعدك ذلك على الوصول لهدفك.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان باسل خياط، ويوافق تاريخ ميلادها 29 أغسطس.