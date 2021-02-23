حظك اليوم الثلاثاء 23-2-2021 برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي

مولود برج الميزان يتميز بالرومانسية ويحب الخروجات والتنزه، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

القمر معاكس وعليك اليوم أن تفكر بإيجابية كي تتمكن من التغلب على الأزمات.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

يجب أن تكون متحفظا ولا تُظهر تحديا أمام أي معارضة واصبر ليومين.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان محمود البزاوي، ويوافق تاريخ ميلاده 25 سبتمبر.