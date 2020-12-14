5 معلومات عن منار حسن مؤسسة قناة النيل الثقافية بعد وفاتها اليوم

أعلنت نشوى عثمان مذيعة بالنيل الثقافية، وفاة الإعلامية منار حسن فتح الباب أحد مؤسسي قناة النيل الثقافية.

وكتبت "عثمان" عبر حسابها الشخصي "فيس بوك"، "لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.. وإحنا في عز حزننا على الدكتور بهاء عبد المجيد، ترحل الكاتبة والإعلامية الرائعة منار حسن فتح الباب، الصبر من عندك يا الله لكل أحبائهم والرحمة للراحلين يا رب".

وفي التقرير التالي تتسعرض "الوطن" أبرز معلومات عن الإعلامية الراحلة:-

1- منار حسن فتح الباب، هي كاتبة قصة قصيرة ورواية من أبرز كتاب جيل التسعينات، وعضو اتحاد كتاب مصر منذ عام 1993، وقد بدأت مسيرتها الإعلامية منذ عام 1996، وهي من مؤسسى قناة النيل الثقافية بقطاع النيل للقنوات المتخصصة.

2- هى ابنة أحد رواد الشعر الحر والكاتب والناقد الكبير والأستاذ فى القانون الدولى والعلوم السياسية الدكتور حسن فتح الباب، وحصلت على جائزة الدولة للإبداع عام 1996 عن مجموعتها القصصية الثانية وأقيمت ندوة بمكتبة القاهرة الكبرى خصيصاً لها كتكريم عن الجائزة، وتدرس قصصها بالجامعات فى كلية التربية، قسم اللغة العربية بجامعة المنصورة وبكلية الألسن بالقاهرة.

3- كتبت عن قصصها فصول من الرسائل الجامعية والكتب النقدية لأشهر النقاد فى مصر والعالم العربى، وترجمت بعض قصصها إلى الإنجليزية ودعيت إلى المؤتمرات العالمية ككاتبة وتم تكريمها فى عدة مؤسسات، وشاركت فى مؤتمرات الهيئة العامة لقصور الثقافة وسافرت إلى العديد من البلدان العربية، خاصة بلدان المغرب العربى والخليج والبلدان الأوربية (فرنسا، سويسرا، إيطاليا، إسبانيا، إنجلترا، المجر) حيث شاركت فى فعاليات ثقافية.

4- استهوتها كتابة القصة والرسم منذ طفولتها، إذ رسمت لوحات الديوان الرابع لوالدها الشاعر الكبير الدكتور حسن فتح الباب، فاتخذت قصصها بعض سمات هذا الفن، وفى سن مبكرة قدمها الناقد الكبير الأستاذ الدكتور عبد القادر القط للحياة الثقافية والأدبية فى مصر من خلال مجلة إبداع فى الثمانينات، ومثلت قصتها قصر البارون نموذجاً للقصة المصرية فى أحد ملفات القصة العربية بمجلة العربى فى عدد نوفمبر 1995.

5- عملت كمدرس مساعد لمادة اللغة العربية والنقد الأدبى فى قسم الإعلام بكلية التربية النوعية بالدقى فى عامى (1994 - 1995) وكإخصائية ثقافية فى الهيئة العامة لقصور الثقافة، وحاصلة على دورة فى الترجمة عن الإنجليزية من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وعملت فى مجال الترجمة الأدبية عن الإنجليزية والفرنسية.