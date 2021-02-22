الفائز بجائزة «نكروما»: البحث العلمي يسير في مصر بصورة متقدمة وجيدة «حوار»

أكد الدكتور صلاح عبيه، المدير والمؤسس لمركز الفوتونيات والمواد الذكية، الرئيس الأكاديمي السابق لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، الفائز بجائزة «كوامي نكروما» للتميز في مجال العلوم الأساسية والتكنولوجيا والابتكار على مستوى أفريقيا، أن البحث العلمي يسير في مصر بصورة متقدمة وجيدة، مشيدا باهتمام القيادة السياسية بالبحث العلمي والباحثين.

صلاح عبيه: الجائزة نتاج ما تم من أبحاث الفترة الماضية

وأضاف عبيه، في حواره مع «الوطن»، أنه سعيد بفوزه بجائزة «نكروما» في العلوم المتقدمة والتكنولوجيا، مؤكدا أنها جاءت على ما تم إنجازه من أعمال بحثية، وعلمية حتى بداية تاريخ التقدم، لافتا إلى أن الفريق البحثي الخاص به بمدينة زويل يعمل حاليا على اكتشاف طرق جديدة كمستشعرات طبية، لاكتشاف الإصابة بأي مرض بما فيها كورونا، من خلال الاعتماد على تكنولوجيا الضوئيات وإلى نص الحوار..

* بداية حدثنا عن أسباب وكيفية التقدم لجائزة نكروما؟

- هي جائزة على مستوى قارة أفريقيا في مجال العلوم الأساسية والتكنولوجيا والابتكار وتقدم سنويا لواحد من العلماء الأفارقة الرواد، الذين أسهمت أبحاثهم في التقدم العلمي والبحثي والاقتصادي بالقارة الأفريقية، ويتم التقدم بالأوراق البحثية والسير الذاتية، وكل ما تم إنتاجه خلال الفترة الماضية، وتقدم مرة واحدة سنويا، ولكن اللجان المختصة تستمر لمدة لا تقل عن أربع شهور للعمل، لفحص المتقدمين، لتقييمهم للوصول إلى نتائج الإعلان.

* هل هناك أبحاث محددة تم التقدم بها للجائزة؟

- التقدم يكون على مجمل الأبحاث التي تم إعدادها، حتى تاريخ التقدم في سبتمبر الماضي.

* حدثنا عن أبرز الأبحاث التي يتم العمل عليها في ظل أزمة كورونا حاليا؟

- يتم العمل حاليا على أكثر من بحث علمي، وحاليا نعمل على أبحاث ترتبط بعلوم الفضائيات، وهناك أربع محاور نعمل عليها بشكل أساسي، وهي: محور الطاقة الشمسية، ومحور أجهزة الحسابات الضوئية فائقة السرعة، التي تفوق سرعة أجهزة الكمبيوتر الحالية ألف مرة، ومحور شبكات الاتصالات الضوئية، والموضوع الرابع المنتظر أن يكون في المستقبل له دور كبير، وهو المستشعرات الطبية المعتمدة على تكنولوجيا الضوئيات، بمعني أننا كيف نقوم بعمل مستشفيات طبية يقوم بالكشف عن الإصابة من عدمها لأي فيروس ما، وسنعمل خلال الفترة المقبلة جمع أكبر معلومات عن فيروس كورونا، لأنه حتى الآن لم يتم معرفته من قبل البيولوجين، وسنعمل علي التعاون الفترة المقبل، من أجل الوصول الي مستشار طبي يكون فعال في الكشف عن الإصابة.

* كيف تقيم مسيرة البحث العلمي مؤخرا في مصر؟

- البحث العلمي في ظل القيادة السياسية الموجودة في مصر حاليا، تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، يسير بصورة جيدة ومتقدمة، وخير دليل على ذلك تقدير وتكريم العديد من العلماء المصريين في المحافل الدولية، والحصول على العديد من الجوائز المتقدمة، وتقدم عدد من الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية، وهي تثمين للجهود الطيبة والمثمرة التي تمت في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، خلال السنوات الماضية، ومصر حققت إنجازات علمية كبيرة كما وكيفا، وتقدمنا مراكز كبيرة في مؤشر الابتكار، وأيضا التوسع من إنشاء الجامعات في مصر، والاهتمام أيضا بات جليا من خلال زيادة ميزانية البحث العلمي عما كان سابقا، وإنهاء العديد من الأبحاث العلمية التي أدت إلي خدمة وتنمية المجتمع المصري.

* وماذا عن الجائزة؟

- جائزة «كوامي نكروما» للتميز في مجال العلوم الأساسية والتكنولوجيا والابتكار على مستوى إفريقيا، تعتبر أعلى جائزة في أفريقيا، وتقدم سنويًّا لواحد من العلماء الأفارقة الرواد، وهي تعمل على دعم و تطوير العلوم والتكنولوجيا والابتكار في قارة إفريقيا، كما أنها تهدف إلى تقدير المتميزين من العلماء، كما أنها تمنح جوائز علمية لكبار العلماء الأفارقة، وذلك نظير إنجازاتهم العلمية واكتشافاتهم القيمة، ويعتبر اسم الجائزة «جوائز الاتحاد الإفريقي كوامي ناكروما للتميز العلمي» تخليدًا لذكرى الرئيس الأول لجمهورية غانا.

* ما هي أبرز الجوائز العلمية التي حصلت عليها؟

- حصلت على العديد من الجوائز الدولية العلمية، منها وسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى، وجائزة الدولة التقديرية في العلوم الهندسية 2019، وكذلك الحصول على زمالة أكبر مجمع هندسي بالعالم IEEE 2021، والحصول أيضا على زمالة جمعية علوم الضوئيات الأمريكية OSA 2019، وجائزة خليفة للأستاذ المتميز في البحث العلمي على مستوى العلماء العرب 2017، بالإضافة للعديد من الجوائز المتميزة الأخرى.