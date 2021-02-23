عميد هندسة طنطا: اشتركنا للطلاب في المعهد الأمريكي للخرسانة

علق الدكتور محمد حسين عميد كلية الهندسة بطنطا، على منح المعهد الأمريكي للخرسانة لكلية الهندسة بجامعة طنطا أعلى تقييم في العالم، مشيرًا إلى أن المعهد موجود في الولايات المتحدة الأمريكية بولاية ميتشجان وتتخصص أبحاثه في كل ما يخص الخرسانة من حيث تكنولوجيا التصنيع والإضافات وتحسين خواص الخرسانة، لافتًا إلى أنه مسئول عن عمل كود الإنشاءات في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف خلال مداخلة عبر تطبيق «زووم» مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc»، أن المعهد الأمريكي للخرسانة يؤمن بالنشاط الطلابي وسمح للطلاب على مستوى العالم للتسجيل في الفرع الطلابي باسم جامعتهم، مؤكدًا أن الجامعة سجلت للطلاب وبدأوا في عمل أنشطة مرتبطة بالخرسانة المسلحة، لافتًا إلى أن الجامعة حصلت على جائزة عن مجمل أعمال الطلاب خلال العام بالمنافسة بين 99 جامعة عالمية.

وأشار إلى أن المنافسة تحتم على الطلاب بحث مشكلة بطريقة عملية عن طريق اختبارات تمت في معامل كلية الهندسة وتجميع النتائج في التقرير السنوي للطلاب، مشيدًا بمجهود طلاب الجامعة وحصولهم على جائزة المعهد الأمريكي للخرسانة.