«س و ج».. كل ماتريد معرفته عن صرف المعاشات للمؤمن عليهم وأصحاب الأعمال

تختص الهيئة القومية للتأمينات، بتقديم جميع خدمات التأمين الاجتماعي للمؤمن عليهم وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وعلى الأخص توفير الحماية الاجتماعية للقوي العاملة فى مصر من خلال التأمين عليهم تحت مظلة التأمين الاجتماعي، وتحصيل الاشتراكات المقررة طبقا لاحكام القانون.

وترصد «الوطن» أبرز أسئلة المواطنين المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات كالتالي:

ما هي الإجراءات الواجب اتخاذها في حالة فقد بطاقة صرف المعاش؟

في حالة فقد البطاقة أو الرقم السري سوف تعدل جهة صرف المستحقات التأمينية الشهرية من خلال الآتي:

- يقدم القائم بالصرف خطاب معتمد ومختوم من البنك أو هيئة البريد متضمن الموافقة على تحويل المعاش الدورى المستحق على الحساب الجارى إذا رغب القائم بالصرف صرف مستحقاته التأمينية من خلال الحسابات الجارية بالبنوك أو هيئة البريد.

- يقدم القائم بالصرف خطاب معتمد ومختوم من البنك متضمن الموافقة على تحويل المعاش الدورى على بطاقة ميزة فى حالة الرغبة فى صرف مستحقاته من خلال بطاقات ميزة.

- يقدم القائم بالصرف خطاب معتمد ومختوم من البنك أو شركة الإتصالات المصدرة للمحفظة الإلكترونية، بحسب الأحوال متضمن الموافقة على تحويل المعاش الدورى لصاحب الشأن على المحفظة الإلكترونية.

- كيف يمكن لصاحب منشأة بالقطاع الخاص الاستعلام عن رصيد المنشأة؟

يمكن الاتصال بالخط الساخن 16217 للاستعلام والاستفسار عن جميع الخدمات التأمينية، ومنها رصيد المنشأة وتوجيهه لأقرب بنك لسداد الاشتراكات التأمينية من خلال مدفوعة التأمينات الاجتماعية، والتأكيد على تواجد رقم المنشأة عند التقدم للبنك.

إذا مرض العامل خلال فترة الصلاحية هل يحق له السداد عن فترة الانقطاع؟

نعم إذا حال المرض أوالإصابة اللذان يقعان للمؤمن عليه بينه وبين مزاولة العمل، أو تجديد بطاقة الإشتراك فتعتبر مدة إشتراكه مستمرة خلال هذه الفترة، إذا ثبت العجز الكامل أو العجز الجزئي، وصدر قرار اللجنة الخماسية بعدم وجود عمل آخر له أو وقعت وفاته، وتحصل الإشتراكات المستحقة عنها، وتختص الهيئة المعنية بالتأمين الصحى بتحديد الفترات التي يحول المرض أو الاصابة خلالها بين المؤمن عليه وأداء عمله.