حسن هاني إسماعيل ينضم لنجوم مسلسل «كوفيد 25»

انضم الفنان الشاب حسن هاني إسماعيل، إلى فريق عمل مسلسل «كوفيد 25»، والذي من المقرر أن ينافس في ماراثون دراما رمضان لموسم 2021.

15 حلقة فقط

مسلسل «كوفيد 25» بطولة الفنان يوسف الشريف، أحمد صلاح حسني، آيتن عامر، راندا البحيري، إدوارد، أمير صلاح الدين، زكي فطين عبدالوهاب، عماد رشاد، ميدو عادل، ميرنا نورالدين، ديانا هشام، إيناس كامل، أحمد جمال، عبدالله حسن، وعدد كبير من النجوم.

ينتمي مسلسل «كوفيد 25» لنوعية دراما الـ15 حلقة، سيناريو وحوار إنجي علاء، إخراج أحمد نادر جلال، إنتاج شركة سينرجي تامر مرسي.

التمثيل في الصغر

الفنان الشاب حسن هاني إسماعيل، نجل المخرج الكبير هاني إسماعيل، ودخل مجال التمثيل منذ طفولته وشارك في مسلسلات منها «سوق العصر» عام 2001، ومسلسل «وحلقت الطيور نحو الشرق» عام 2002، ومسلسل «على باب مصر» عام 2006، ومسلسل «يتربى في عزه» عام 2007، ومسلسل «حضرة الضابط أخي» عام 2009، ومسلسل «خطوط حمراء» عام 2012، ومسلسل «أوراق التوت» عام 2015، ومسلسل «السرايا» عام 2017، ومسلسل «السلطان والشاه» عام 2017.

شارك في «الاختيار»

وفي شهر رمضان الماضي ظهر حسن هاني إسماعيل، ضيف شرف بمسلسل «الاختيار» بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، بجوار عدد من ضيوف الشرف أبرزهم أحمد السقا، محمد عادل إمام، إياد نصار، أحمد صلاح حسني، آسر ياسين، ماجد المصري، كريم محمود عبدالعزيز، فادي خفاجة، دياب، محمد رجب، سيناريو وحوار باهر دويدار، إخراج بيتر ميمي.

وشارك حسن هاني إسماعيل، الفنان عادل إمام في رمضان عام 2012 من خلال مسلسل «فرقة ناجي عطاالله» بصحبة محمد إمام، أحمد صلاح السعدني، نضال الشافعي، محمود البزاوي، أحمد التهامي، عمرو رمزي.