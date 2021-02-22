حظك اليوم الاثنين 22 -2-2021 برج الجوزاء على الصعيد المهني والعاطفي
كتب:
الوطن
12:31 ص | الإثنين 22 فبراير 2021
برج الجوزاء
من الصعب إجراء حوار جدي مع مولود برج الجوزاء، وتقدم خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد توقعات حظك اليوم لمواليد هذا البرج على الصعيدين المهني والعاطفي.
حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني
اجتهد اليوم وحافظ على تركيزك إذا أردت أن تحقق مكاسب واعتمد على موهبتك العملية لتتغلب على الضغوط وتتجنب أي خسائر.
حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي
فينوس وعطارد في منزل الحظ يمدانك بالطاقة المشتعلة وقد تجد سعادتك في التواجد مع من تحب.
ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء محمود عبدالمغني، ويوافق تاريخ ميلاده 10 يونيو