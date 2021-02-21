حظك اليوم الأحد 21-2-2021 برج الجوزاء على الصعيدين المهني والعاطفي

يستطيع مولود برج الجوزاء إمتاع الناس لساعات متواصلة دون توقّف بحيث لا يشعر بالملل، ويمكنه أيضًا الإتيان بالأفكار بسرعة شديدة.

وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

اليوم تستطيع أن تأخذ بزمام الأمور وتدير الدفة بحكمة وحذر.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

القمر في برجك وقد يزيد ذلك من جاذبيتك وتعبر عن أفكارك بوضوح وبلا مراوغة أو مماطلة.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنانة فاتن حمامة، ويوافق تاريخ ميلادها 27 مايو.