حظك اليوم الأربعاء 24-2-2021 برج الأسد على الصعيد المهني والعاطفي

برج الأسد هو خامس الأبراج، ويتسم مولود برج الأسد بالقوة والشجاعة، ونستعرض حظك اليوم لبرج الأسد على الصعيدين المهني والعاطفي وفقا لخبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

القمر في برجك يمدك بالقوة والثقة، ورغم الضغوط انطلق اليوم كما يحلو لك.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

رغم التشوش والضغوط، تعطي اهتماما كبيرا لمظهرك وتبرز شخصيتك وتؤثر ببساطة في الجنس الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة يسرا اللوزي، ويوافق تاريخ ميلادها 8 أغسطس.