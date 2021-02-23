انهيار منزل جزئيا بسبب سوء الأحوال الجوية في ميت غمر

تعرض أحد المنازل في قرية «ميت محسن»، التابعة لمركز ميت غمر، بمحافظة الدقهلية، لانهيار أجزاء منه اليوم الثلاثاء، بسبب سوء الأحوال الجوية، ولم ينجم عن الحادث أي إصابات، نظراً لأن المنزل غير مأهول بالسكان، ويُعد هذا الحادث هو الثاني من نوعه بمحافظة الدقهلية، خلال الساعات القليلة الماضية، بعد انهيار «بلكونة» أحد العقارات بندر المنزلة، قبل قليل.

تلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، إخطاراً من اللواء مصطفى كمال، مدير مباحث المديرية، بورود بلاغ إلى مأمور مركز شرطة ميت غمر، من إدارة شرطة النجدة، بسقوط جزء من منزل كائن بقرية «ميت محسن»، دائرة المركز.

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وبانتقال الضباط وقوات الحماية المدنية «الإنقاذ البري» إلى مكان البلاغ، بالتنسيق مع مسئولي مجلس مدينة ميت غمر، تم فرض كردون أمني حول العقار، حرصاً على سلامة وأرواح المارة.

وبالفحص تبين أن العقار محل البلاغ مكون من طابقين على مساحة 45 متر مربع تقريباً، غير مأهول بالسكان، مشيد بالطوب اللبن ومعروش بالسدة والعروق الخشبية، ملك «طارق فاروق يحيي»، 57 سنة، مدرس، ومقيم بذات القرية، وتبين سقوط الطابق الثاني وواجهة الطابق الأول، ولم ينجم عن الحادث ثمة إصابات.

وبسؤال «سمير عبد العليم فرج»، 44 سنة، رئيس الوحدة المحلية بقرية «كوم النور»، ومقيم بقرية «أتميدة»، دائرة المركز، في محضر الشرطة، علل سبب ذلك لقدم المبنى وسوء الأحوال الجوية، مشيراً إلى أنه سيجري عرض المنزل على لجنة المنشآت الآيلة للسقوط، لبيان ما إذا كان قد صدر ثمة قرارات إزالة أو ترميم بشأنه من عدمه، وأضاف أن انهيار أجزاء من المنزل لم يؤثر على المنازل المجاورة.

وبسؤال مالك المنزل، أيد ذات المضمون، ولم يتهم أحداً بالتسبب في ذلك، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1754 لسنة 2021 إداري مركز ميت غمر، للعرض على النيابة العامة للتحقيق واستكمال الإجراءات القانونية.

وشهدت مدينة المنزلة، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، انهيار شرفة عقار مأهول بالسكان، مما تسبب في حدوث تلفيات بإحدى السيارات، تصادف وجودها في مكان الحادث، دون سقوط أي خسائر في الأرواح أو إصابات.