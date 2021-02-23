يسرا تواصل تصوير «حرب أهلية» وسط أنباء عن تغيير اسمه.. اعرف الجديد

تواصل الفنانة يسرا، تصوير باقي مشاهدها في مسلسل «حرب أهلية»، الذي تخوض من خلاله السباق الرمضاني المقبل، وعلمت «الوطن»، أن البحث لا يزال جاريا عن اسم آخر، ليجري وضعه للعمل بدلا من الاسم الحالي، وهو «حرب ناعمة».

وكان بالفعل جرى الإعلان عن أن اسم المسلسل «حرب أهلية»، وهو اسم مبدئي للعمل الذي تشارك فيه الفنانة يسرا، وباسل الخياط، وجميلة عوض، وسنتيا خليفة، وسارة التونسي، وعدد آخر من الفنانين، وهو من تأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبدالعزيز، وإنتاج جمال العدل.

يشار إلى أن الفنانة يسرا تجسد خلال الأحداث شخصية طبيبة تجميل تجرى عددا من عمليات التجميل وتجسد جميلة عوض دور ابنتها ضمن أحداث المسلسل.

يذكر أن الفنانة يسرا قد شاركت رمضان الماضي في مسلسل «خيانة عهد» وشاركها البطولة بيومي فؤاد، وخالد سرحان، وعبير صبري، وحلا شيحا، وسلوى عثمان، وخالد أنور، وهنادي مهنا، وتيام مصطفي قمر، وهو من تأليف أحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز.

كما أن الفنانة يسرا قد أعلنت تعافيها مؤخرا بعد إصابتها بفيروس كورونا وخضوعها لبروتوكول العلاج، قبل أن تبدأ تصوير مسلسلها الجديد.

وكانت الفنانة هيفاء وهبي، قد اعتذرت مؤخرا عن مشاركة يسرا في مسلسل «حرب ناعمة» وذلك بسبب غلق المطارات في لبنان وانشغالها ببعض الأعمال في الخارج وتم انضمام الفنانة سارة التونسي لتكون بديلة هيفاء وهبي فى هذا الدور .

أما عن آخر الأعمال السينمائية التي قدمتها يسرا، فكان فيلم «صاحب المقام»، الذي شاركت فيه بجانب أمينة خليل واسر ياسين ومحمود عبد المغنى وبيومى فؤاد وريهام عبد الغفور ونسرين أمين وميدو عادل وصلاح عبد الله وعدد كبير من الفنانين وضيوف الشرف وهو من تأليف ابراهيم عيسي واخراج ماندو العدل وحقق هذا العمل نجاحا وجدلا كبيرا بمجرد عرضه.