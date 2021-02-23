نائب يوفر سيارات لنقل المواطنين مجانا وسط الأمطار بالإسماعيلية

أعلن النائب عصام دياب، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسماعيلية، عن إطلاق مبادرة لتوصيل المواطنين مجاناً، خلال موجة الطقس السيئ التي تشهدها المحافظة.

وقال عضو مجلس النواب إنه قام بتوفير عدد من سيارات «سوزوكي» لتشغيلها في توصيل المواطنين إلى وجهاتهم مجاناً، من أمام المستشفيات والميادين الرئيسية، نظراً لسوء الأحوال الجوية.

وحددت الصفحة الرسمية للنائب عصام دياب أرقام 01211834368 و01099157624 للتواصل مع السائقين خلال الساعات المقبلة.

وكان نفس النائب قد أعلن، في وقت سابق، عن تبرعه بمكافأة مجلس النواب كاملة، وتقسيمها إلى جزءين، الأول لصالح أسر الشهداء، والنصف الآخر لصالح الأسر الفقيرة بدائرته.

وكان النائب أشرف رشاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب «مستقبل وطن»، وزعيم الأغلبية البرلمانية، قد تقدم باقتراح بالتبرع بنصف المكافأة الشهرية لصالح صندوق أسر الشهداء، ووافق مجلس النواب في جلسته العامة على المقترح.

وقال «دياب»، في بيان له قبل عدة أيام، إنه قرر تبرعه بالجزء المتبقي من المكافأة الشهرية، بعد خصم حصة صندوق أسر الشهداء، إلى الأسر الفقيرة والأيتام والأكثر احتياجاً بدائرته بالإسماعيلية، لتكون المكافأة الخاصة به مستحقة مناصفة بين صندوق أسر الشهداء والأسر الفقيرة.

وتابع النائب الإسماعيلاوي أن تبرعه يأتي للتأكيد على أحقية المواطن البسيط في مصر بشكل عام، والإسماعيلية على وجه الخصوص، في الحصول على حياة كريمة تليق به.

وقال «دياب» إنه لابد لجميع المصريين أن يتكاتفوا خلف القيادة السياسية، التي قدمت الكثير من أجل بناء دولة عصرية حديثة، قادرة على مواجهة التحديات، وأن يؤدي كل مواطن واجبه في أي مكان يتواجد فيه للنهوض بالوطن.

وشهدت محافظة الإسماعيلية حالة من الطقس السيئ اليوم الثلاثاء، إثر سقوط أمطار غزيرة على مدار ما يقرب من ساعتين.

وتابع المهندس أحمد عصام الدين، نائب محافظ الإسماعيلية، أعمال رفع المياه من الشوارع والميادين، تنفيذاً لتوجيهات المحافظ، اللواء شريف فهمي بشارة، برفع حالة الاستعداد إلى الدرجة القصوى بجميع قطاعات المحافظة وتوابعها، لمواجهة السيول الناجمة عن تقلبات الطقس السيئ.

ودفعت الوحدات المحلية ومركز ومدينة الإسماعيلية بسيارات المياه لشفط وسحب المياه من ميدان الممر، ومن أمام المدرسة المعمارية، وفتح الطريق لتحقيق السيولة المروية بالطرق والميادين الرئيسية.