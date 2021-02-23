الشيخ عبدالمعز: النور الذي أنزل من عند الله هو اتباع الرسول والقرآن

قال الشيخ رمضان عبدالمعز الداعية الإسلامي، إن الله سبحانه وتعالي عندما تكلم عن اتباع سيدنا محمد صلّ الله عليه وسلم، والذين آمنوا به، في الآية القرآنية في سورة الأعراف التي تقول «وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ ۙ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ»، قائلا إن هذا يعني أن الناس الذين اتبعوا النور الذي أنزل على سيدنا النبي يقول الله سبحانه وتعالى عنهم في آخر سورة النساء في القرآن الكريم «قَدْ جَاءَكُم بُرْهَانٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُّبِينًا» وعند عمل دراسة قرآنية في قضية الإتباع، سنجد أن هناك ناس أمرنا القرآن باتباعهم، وهناك أشياء أخرى أمرنا القرآن بعدم اتباعها، والدليل على ذلك سيدنا نوح في سورة نوح في الآية القرآنية «قَالَ نُوحٌ رَّبِّ إِنَّهُمْ عَصَوْنِي وَاتَّبَعُوا مَن لَّمْ يَزِدْهُ مَالُهُ وَوَلَدُهُ إِلَّا خَسَارًا» بمعنى أنهم عصوا أمر نوح واتبعوا أمر أكابر المجرمين وهذه مشكلة كبيرة.

وأضاف «عبد المعز» في برنامجه «لعلهم يفقهون» المذاع على قناة «dmc» الفضائية، «إِنَّ اللَّهَ لَعَنَ الْكَافِرِينَ وَأَعَدَّ لَهُمْ سَعِيرًا، خَالِدِينَ فِيهَا أَبَدًا ۖ لَا يَجِدُونَ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، يَوْمَ تُقَلَّبُ وُجُوهُهُمْ فِي النَّارِ يَقُولُونَ يَا لَيْتَنَا أَطَعْنَا اللَّهَ وَأَطَعْنَا الرَّسُولَا، وَقَالُوا رَبَّنَا إِنَّا أَطَعْنَا سَادَتَنَا وَكُبَرَاءَنَا فَأَضَلُّونَا السَّبِيلَا، رَبَّنَا آتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَذَابِ وَالْعَنْهُمْ لَعْنًا كَبِيرًا» وهذا يعني أن هناك ناس ستتبعهم في الدنيا وسيأخذوا بأيديك إلى الجنة يوم القيامة، وهناك أناس آخرين سيتبعوا آخرين هما الاثنين سيدخلوا جهنم وجاء هذا في الآية القرآنية «إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتُّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوُا الْعَذَابَ وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَاب وَقَالَ الَّذين اتبعُوا لَو أَن لنا كرة فنتبرأ مِنْهُم كَمَا تبرؤوا منا كَذَلِك يُرِيهم الله أَعْمَالهم حَسَراتٍ عَلَيْهِمْ وَما هُمْ بِخارِجِينَ مِنَ النَّارِ».

وأكد، أن القرآن أمرنا بإتباع أناس ونهانا عن أتباع آخرين وجاء ذلك أيضا في سورة يس «وَجَاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدِينَةِ رَجُلٌ يَسْعَى قَالَ يَا قَوْمِ اتَّبِعُوا الْمُرْسَلِينَ اتَّبِعُوا مَنْ لَا يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُمْ مُهْتَدُونَ».