عرض إنجليزي يربك حسابات جالطة سراي بشأن مصطفى محمد

يبدو أن المهاجم المصري مصطفى محمد في طريقه إلى السير على نهج مواطنه محمد صلاح، جناح ليفربول والمنتخب الوطني، الذي زاحم نجوم العالم خلال السنوات الماضية، على تحقيق العديد من الإنجازات الفردية والجماعية.

واستطاع هداف الريدز أن يسطر تاريخا من الإنجازات الاستثنائية التي لم يسبقه أي مصري في تحقيقها، ويتبع مهاجم الزمالك الشاب النهج ذاته مع فريقه جالطة سراي بالدوري التركي، الذي سلط عليه بؤرة الضوء، وجعله هدفا لأندية أوروبا.

وشهدت الساعات القليلة الماضية، منافسة شرسة على ضم مصطفى محمد المعار إلى صفوف جالطة سراي، قادما من الزمالك، بعد تألقه في المباريات المعدودة التي شارك فيها منذ وصوله إلى الدوري التركي.

إذ يسعى ناديه الحالي لتفعيل بند شرائه بشكل نهائي، من أجل ضمان الاستمرار معه مواسم مقبلة، دون أن يشعر بالتهديد من قبل أي من الأندية التي أعلنت رغبتها في ضمه، نهاية الموسم الجاري.

ينتظر جالطة سراي نهاية الموسم، من أجل الدخول في مفاوضات جديدة مع الزمالك، لإبلاغه برغبته في تفعيل بند شراء مصطفى محمد، وعدم وجود أي نية لإنهاء إعارته أو الاستغناء عنه خلال الفترة المقبلة، بعدما كال فاتح تريم، المديح للمهاجم الشاب، الذي يراه إضافة قوية، بحسب ما ذكرت صحيفة «ensonhaber» التركية.

على الجانب الآخر، يعمل كريستال بالاس الإنجليزي على قدم وساق من أجل الحصول على خدمات مصطفى محمد.

إذ تبحث إدارة النادي عن مهاجم بدرجة هداف، من أجل مسايرة المنافسة المحتدمة التي تشهدها منافسات الدوري الإنجليزي كل موسم، سواء على مستوى صراع الصدارة أو الهدافين.

لذلك أعلن النادي الذي ينشط في البريميرليج رغبته في ضم المهاجم الشاب، واستعداده دفع مقابل مادي يتخطي ال22 مليون جنيه استرليني، وهو مبلغ قد يغير حسابات الزمالك بشكل كامل، بشأن استمراره مع جالطة سراي، في ظل الأزمة الاقتصادية التي يعانيها الفارس الأبيض.