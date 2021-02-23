خروج عربة قطار عن القضبان بمحطة مصر في الإسكندرية وسحبها

خرجت إحدى عربات قطار 928 المتجه إلى القاهرة عن القضبان بمحطة مصر وسط الإسكندرية، وذلك دون حدوث أي إصابات أو تأثير على حركة القطارات.

تلقى قسم شرطة السكة الحديد، بلاغا يفيد بخروج عربة قطار عن القضبان بمحطة السكة الحديدية الرئيسية، بدائرة قسم شرطة العطارين في الإسكندرية.

انتقل مسئولو السكة الحديد، وتبين من الفحص، انزلاق إحدى عربات القطار رقم 928 المتجه إلى القاهرة، الساعة 6 و10 دقائق مساءً عن القضبان.

وقال مصدر بالسكة الحديد إن الحادث لم يسفر عن وقوع أي خسائر أو إصابات أو تأثير على حركة القطارات، حيث تسير بحركة وصورة طبيعية.

وأضاف أنه جرى الدفع بأوناش ومعدات لرفع العربة وإعادتها إلى القضبان مرة أخرى.