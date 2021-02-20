حظك اليوم السبت 20-2-2021 برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي

يعرف عن مولود برج العقرب بأن لديه قدرة كبيرة على استكشاف نوايا من يتعامل معهم، وعلى الرغم من ذلك فهو لا يثق في الآخرين بسهولة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يساعدك أن تخطط جيدا لمستقبلك ولتنمية أعمال وأملاك.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

رغم الضغوط، الشمس بمنزل الحب تدفعك للتعامل بود ومرونة مع الأهل والأحباب.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان مدحت صالح، ويوافق تاريخ ميلاده 2 نوفمبر.