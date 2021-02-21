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حظك اليوم الأحد 21-2-2021 برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي

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الوطن
12:05 ص | الأحد 21 فبراير 2021
حظك اليوم برج العقرب

حظك اليوم برج العقرب

يعرف عن مولود برج العقرب أنّه شخصية وقورة بطبعه ويبعث على الفرح، فهو يفضل العزلة في حياته اليومية لكنه يراقب ما يحيط به من أحداث دون ضجة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في منزل المدخرات يمنحك اليوم كل الوسائل التي تساعدك على تحقيق نجاحات وأرباح، وتخطط لمستقبلك بانطلاق وجرأة.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

رغم التشوش.. الشمس بمنزل الحب تساعدك على التأثير في الجنس الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان تامر هجرس، ويوافق تاريخ ميلاده 6 نوفمبر.

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