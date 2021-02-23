بسبب السحر وكرة القدم.. الأمن العام يكشف غموض 4 جرائم قتل

تمكن قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام بالإشتراك مع ضباط إدارة البحث الجنائي بمديريات أمن كفر الشيخ وأسيوط وقنا والمنوفية من كشف غموض 4 وقائع قتل بينهم مريض نفسى قتل والدته في مدينة نجع حمادى بالمنيا ودجال قتل فتاة أثناء علاجها من السحر في المنوفية.

فكهاني يقتل عمه بشرشرة الموز

وفى كفر الشيخ تم ضبط فكهاني 16 سنة بدائرة قسم أول كفر الشيخ لتعديه على عمه «تاجر فاكهة 42» سنة بالضرب بسلاح أبيض «شرشرة موز» فأودى بحياته إثر إصابته بجرح نافذ بالرقبة خلال مشادة كلامية بينهما لخلافات مالية، واعترف بذلك المتهم وأرشد عن الأداة المستخدمة.

مقتل شاب بسبب كرة القدم

وفى أسيوط تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مزارع «18سنة» بدائرة مركز أسيوط لتعديه على مزارع آخر «19سنة» بالضرب بسلاح أبيض «سكين» فأودى بحياته إثر إصابته بجرح قطعي بالرقبة خلال مشاجرة بينهما لخلاف على لعب كرة القدم، اعترف وأضاف بتخلصه من الأداة المستخدمة.

وفى قنا ألقت الأجهزة الأمنية القبض على موظف «41» سنة مريض نفسي بدائرة مركز نجع حمادي لتعديه على والدته «75» سنة ربة منزل، بالضرب فأودى بحياتها، وتعذر سؤاله لحالته المرضية، وبسؤال شقيقه قرر أن المتهم يعانى من مرض نفسى ويعالج منذ أكثر من 20 عاما وسبق حجزه بالعديد من المصحات النفسية.

دجال يقتل فتاة

وفى المنوفة تخلص سائق 44 سنة يعمل في مجال السحر والشعوذة له معلومات جنائية ومقيم دائرة مركز قويسنا من فتاة أثناء علاجها من السحر وتبين تعديه بالضرب على طالبة سنة 18مقيمة بذات الناحية وكتم أنفاسها فأودي بحياتها حال ترددها علية لحل لمشاكلها، واعترف المتهم بارتكاب الجريمة وتمت إحالة الوقائع للنيابات المختصة التى تولت التحقيق وأمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات.