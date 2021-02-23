وزيرة الصحة تكشف آلية اختيار الفئات المستهدفة بلقاح كورونا بالمرحلة الثانية

كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن سبب جعل المرحلة الثانية لتلقيح ضد فيروس كورونا المستجد «كوفيد19» لأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن معًا، وليس لفئة واحدة، حيث قالت «إحنا لو كنا مشينا في الجائحة دي زي الدول الكتيرة اللي عملت إدارة أزمة بنفس المنهجية مكناش وصلنا للنتائج دى».

وأضافت «زايد»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة «ON»، أنه عندما يكون هناك شاب مصاب بفشل كلوي ويبلغ من العمر 25 سنة، فهو مستحق للقاح عن شخص يبلغ من العمر 60 عامًا وحالته الصحية جيدة، «فيه معايير بنحطها، ومعظم أصحاب الأمراض المزمنة هم من كبار السن».

وأوضحت وزيرة الصحة والسكان، أنه كان لا بد من وضع في الاعتبار الشباب الذين يغسلون كلي ويتلقون علاج الأورام، «ده نتيجة توافق اللجنة العلمية في وزارة الصحة والتي تضم خبرات من كل الدولة سواء كانت من وزارة الصحة والسكان أو التعليم العالي والبحث العلمي، أو القوات المسلحة، تشاركنا في الخبرة وقررنا نضع المعايير دي».

وتابعت: « المرحلة اللي احنا قادمين عليها هي كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وبرضوا مش أي مرض ، يعني ممكن الأمراض المناعية والأورام والفشل الكلوي، دول هيبقوا غير اللي عنده سكر وضغط بس حالته مستقرة وعلاجه بياخده بانتظام».