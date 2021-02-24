يُعرض في رمضان.. زينة تبدأ تصوير مسلسل «زي البيت الوقف»

بدأت اليوم الفنانة زينة، تصوير أول مشاهد مسلسلها الجديد «زي البيت الوقف» المقرر أن تخوض به السباق الرمضاني المقبل، بحضور عدد من باقي فريق العمل، وهم صابرين وهالة فاخر ومحسن منصور.

مسلسل «زي البيت الوقف» من بطولة زينة وأحمد السعدني وصابرين وهالة فاخر وممصطفي درويش ومحسن منصور وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف ورشة أحمد الشخيبي، وإنتاج شركة سكيرمو ميديا لأصحابها نجلار رشدي، وإسلام المرسي، وأحمد السمان، واسم العمل هو اسم مبدئي، وسيتم تغيره.

يذكر أن الفنانة زينة شاركت في الموسم الرمضاني الماضي بمسلسل «جمع سالم» وشاركت في بطولتة مع دلال عبد العزيز، وسلوى خطاب، وريم البارودي، ومحمد شاهين، وهاجر الشرنوبي، وأحمد صيام، ورنا سماحة، وهو من تأليف محمد ناير وإخراج إيمان الحداد.

أما على صعيد السينما، فقد كانت أخر اعمالها فيلم «الفلوس» الذي شاركت فيه بجانب تامر حسني وخالد الصاوي وعائشة بن أحمد ومحمد سلام، كما ظهر عدد من ضيوف الشرف منهم أحمد السقا ومى عز الدين وعلى ربيع وهو من تأليف محمد عبد المعطي وإخراج سعيد الماروق.

أما الفنانة صابرين، فقد شاركت رمضان العام الماضي بمسلسل «ليالينا 80» وشاركت في بطولتة بجانب إياد نصار وغادة عادل وخالد الصاوي ونهى عابدين ورنا رئيس ومحمد الشقنقيرى ومحمد عادل ومحمد على رزق ومنه عرفه وحسني شتا، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح واخراج أحمد صالح.

وكانت الفنانة صابرين، انتهت مؤخرا من تصوير حكاية من حكايات مسلسل «ورا كل باب» وهي حكاية عبارة عن 5 حلقات يشارك في بطولتها جمال عبد الناصر وجيهان خليل ومحمد نجاتى وعابد عنان وعدد أخر من الفنانين وهو من تأليف باهر دويدار واخراج سميح النقاش.