هالة زايد تكشف تفاصيل صندوق تعويضات الأطقم الطبية: مش بس لضحايا كورونا

كشفت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تفاصيل إنشاء صندوق تعويضات للأطقم الطبية وأسرهم، من الذين فقدوا حياتهم أو أصابوا بإعاقة، سواء بشكل كلي أو جزئي نتيجة المهنة، سواء كان ذلك لطبيب أو ممرض أو أيٍ من الأطقم الطبية، حيث ذكرت أنه في اجتماع مع الرئيس عبد الفتاح السيسي في يونيو 2020 وجه بإنشاء هذا الصندوق.

وأضافت «زايد»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة «ON»، أنه تم العمل على هذا الأمر، وصدر قانون رقم 184 لسنة 2020 من مجلس النواب، كما أن الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس حينذاك، بذل مجهودا كبيرًا للغاية من أجل أن يتم عمل هذا القانون بأثر رجعي.

وأشارت وزيرة الصحة والسكان، إلى أنه تم عمل القانون بأثر رجعي من تاريخ ظهور أول حاجة لمصاب فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في مصر، وهي يوم 13 فبراير 2020، «عشان يعمله بأثر رجعي كان عليه أن ينادي على المتواجدين في الجلسة العامة بنسبة 100% ويستمع لآرائهم، واستمرت الجلسة ساعتين وتم صدور القانون».

وأوضحت أنه بصدور هذا القانون، تم تشكيل مجلس إدارة للصندوق، ورئيس للصندوق، ومدير تنفيذي، فضلا عن وضع تصور لإيراداته وكيفية تحصيلها، كما تم اختيار مقر للصندوق في العاصمة الإدارية، «مش بس لضحايا كورونا بل لأي طبيب أو ممرض أو أيًا من الأطقم الطبية التي تفقد حياتها أو يتعرض لإصابة جزئية أو كلية نتيجة عمله».

وتابعت: «سيتم الصرف للجميع، من أول من أصيبوا أو توفوا في أحداث كورونا، خلال وقت قليل، وسنصرف التعويضات للناس، ده تكريم كبير جدا.. وأول مرة يبقى عندنا صندوق كبير زي ده مكنش موجود قبل كده، عشان التضحيات والبطولات اللي حصلت من الأطقم الطبية كان ليها أثر كبير جدا، والرئيس وجه بسرعة إنشاء هذا الصندوق وأن يكون بقانون ومش بشكل استثنائي».