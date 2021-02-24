زايد عن تطوير قرى مصر: فرصة تاريخية لتمهيد الأرض لـ«التأمين الشامل»

تحدثت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لتطويرالقرى المصرية، حيث ذكرت أن هذا المشروع بالنسبة للقطاع الطبي، فرصة تاريخية لتمهيد الأرض للتأمين الصحي الشامل، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «كلمة أخيرة»، مع الإعلامية لميس الحديدي، الذي يُعرض على شاشة «ON».

وأضافت «زايد»، أنها عرضت على الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء خطة بعينها وتفضل مشكورًا بعرضها على الرئيس السيسي، ووافق عليها، تكمن في عدم الاكتفاء بتطوير المراكز الصحية في القرى فقط، بل تطوير المستشفيات المركزية المتواجدة في المدن أو المراكز أيضًا.

وأشارت وزيرة الصحة والسكان، إلى أن عدد القرى التي سيتم تطويرها في المرحلة الاولى حوالي 1480 قرية، وبها 51 مركز، «يعني هنطور 51 مستشفى مركزي، غير 1400 مركز صحي في القرى، تكلفة هذه التطويرات عشرات المليارات، لكن الرئيس وافق، امبارح أنا روحت الأقصر، ويوم السبت كنت في الإسماعيلية، وكل أسبوع هنلف في القرى».

وتابعت: «بدأنا نقسم ونخطط هنعمل اية، والمعايير والأكواد بتاع التأمين الصحي الشامل، هنمشي في هذه المنشأت، ومش هنخرج من القرى أو المركز، إلا ويكون الوحدات الصحية بها مطابق لمعايير التأمين الصحي الشامل، من حيث التجهزات والميكنة، محهود كبير جدًا لكن يستحقه الحقيقة الناس وأهالينا».