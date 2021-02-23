بينهم 3 سيدات.. 7 وفيات بفيروس كورونا في عزل القليوبية

كشف مصدر مسئول بمديرية الصحة في محافظة القليوبية، مساء اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 7 حالات وفاة جديدة من بين المصابين بفيروس كورونا، في مستشفيات ومراكز العزل بمختلف مدن ومراكز المحافظة، على مدار الساعات الـ24 الماضية، من ضمنهم 3 سيدات.

وأكد المصدر أن مستشفى قها للحجر الصحي سجل اليوم حالتي وفاة من بين المصابين بفيروس كورونا، الذين يتلقون العلاج داخل العزل الصحي، بينما سجل مستشفى كفر شكر المركزي 3 حالات، وسجل مستشفى بنها التعليمي حالة وفاة واحدة.

وأوضح المصدر أن المتوفين بمستشفى قها هما «هالة ع.»، 57 سنة، من مدينة طوخ، و«محمد أ.»، 73 سنة، من قرية «الرملة»، التابعة لمركز بنها، أمام المتوفين بمستشفى كفر شكر المركزي، هم «عبد الرحمن ع.»، 64 سنة، من قرية «أسنيت»، التابعة لمركز كفر شكر، و«أحمد أ.»، 60 سنة، من قرية «وروة»، التابعة لمركز بنها، و«حياة ع.»، 51 سنة، من قرية «الأحراز»، التابعة لمركز شبين القناطر، أما حالة الوفاة المسجلة بمستشفى بنها التعليمي، هي «تحية ي.»، 74 سنة، من مدينة أشمون بمحافظة المنوفية.

وأظهرت البيانات الرسمية الصادر عن مديرية الصحة بمحافظة القليوبية، مساء اليوم الثلاثاء، تسجيل 18 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، حيث سجلت مدن الخانكة وطوخ وكفر شكر أعلى معدل للإصابة على مستوى المحافظة، بعد أن سجلوا اليوم 4 حالات إصابة لكل منها، فيما سجلت مدينة العبور وشرق وغرب شبرا الخيمة وقها صفر إصابة، ليستقر عدد الإصابات منذ بدء الجائحة حتى اليوم، عند 13 آلف و40 حالة.