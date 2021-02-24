محمود التهامي عن صور حفلته مع المغنية أليز: قعدت ألطم وأقول فوتوشوب

كشف المنشد محمود التهامي، أنه فوجئ بملابس المغنية أليز، التي تعاون معها مؤخرا، خلال حفلتهما سويا، موضحا أنه حين انتشرت صور تلك الحفلة على مواقع التواصل الاجتماعي حاول أن يداعب الناس حول إطلالة المغنية، قائلا: «قعدت ألطم، وقلت يا نهار أبيض، ده فوتوشوب يا جماعة»، مشيرا إلى أنه لم يعترض على تلك الإطلالة لأنه أراد أن ينقل ثقافة الدين الإسلامي.

وأضاف «التهامي»، خلال لقائه الثلاثاء ببرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع على شاشة ON، وتقدمه الإعلامية لميس الحديدي، «فوجئت بها على المسرح كدا، ودي ضيفتي، ومن أدب الإسلام أني مجرحهاش، لأن الإسلام دين جبر خواطر وأدب».

وأوضح المنشد، أن سبب تعاونه معها هو إيمانه بقضيتها، منبها أنه حتى الآن لا يعرف ديانتها، وليس لديه الرغبة حتى أن يعرف، لأن ذلك شيء يخصها وحدها فقط، مشددا في الوقت ذاته على أنه مؤمن بها على المستوى الإنساني، لأنه لمس منها حبها للإنسانية.

وكشف أن معرفته بها بدأت خلال عمله على ألبوم «رسمتك»، وتواصل معه مهندس صوت صديق للمغنية، وأخبره أنها تريد أن تتعاون معه في عمله، «وطالباك بالاسم»، فحرص أولا على أن يسمع ماذا تقدم، وبالفعل أمن بمعتقدها الموسيقي والفني.

ونفى أن يكون لديه رغبه في الإنشاد بلغة أخرى بخلاف اللغة العربية، معلنا أنه متعصب جدا للغته ولجلبابه وزيه الصعيدي، ولهذا لا يفكر أن يخوض تلك التجربة.

وعن علاقته بوالده المنشد ياسين التهامي، كشف أنه تأثر به بشكل غير مباشر، لأنه كان دائم السفر، فمن الحكايات التي يسمعها عن والده تعلم منه الكثير بشكل غير مباشر.

ونبه أن والداه كان يمنعه هو وأخوته من حضور الموالد أو الحضرات التي كان ينشد فيها، حتى حين تكون هناك «ليلة إنشاد بالبلد، كان يمنعنا من الحضور، ولو عرف أننا رحنا يزعل».

وأردف أنه تأثر بوالده بشكل كبير، لافتا: «اللي أنت اخدته من أبوي محدش خده»، مشددا على أن والده كان يسنلخ من الحياة المحيطة به ولا يشغل باله بها، فقد كان يتوحد، مؤكدا «مكانشي بيبقى معانا في الأرض، كان بيبقى في السما»، او بمعنى اوضح روحه كانت بالسماء، لافتا إلى انه رأي ذلك في صوته.