قاتل عجوز الجيزة: «كنت بصلح الشباك ولقيت في إيدها غوايش قتلتها وخدتهم»

«كنت بصلح الشباك ولما جابتلي الشاي لقيت في أيدها غوايش دهب فقتلتها وخدت الدهب منها وهربت».. بهذه الكلمات اعترف قاتل عجوز الجيزة بجريمته، عقب القبض عليه، أمام فريق البحث الجنائي، موضحا أنه ذهب لتصليح الشباك من خلال عمله كنجار، بناء على طلب المجني عليها، وأنها المرة الأولى التي دخل فيها الشقة، وعندما لاحظ أنها بمفردها قتلها واستولى على مشغولاتها الذهبية.

ونوه القاتل إلى أنه نفذ الجريمة في عدة دقائق، باستخدم سكين المطبخ الموجود في منزل المجني عليها، ثم تمكن من نزع الغوايش الذهبية من يديها، عقب التأكد من وفاتها، وأغلق باب الشقة خلفه قبل أن يلاحظ أي شخص من جيرانها ما تعرضت له الضحية؛ لأنه كان يكتم أنفاسها خلال طعنها.

وأوضح المتهم أن الجريمة حدثت بالمصادفة وقت وجوده في منزل الضحية للعمل؛ إذ لاحظ وجود مشغولات ذهبية في يدها عندما أحضرت له كوبا من الشاي، وقالت له: «اتفضل يا ابني الشاي»، فاستغل وجودها بمفردها، فنفذ جريمته النكراء، واستولى على متعلقاتها.

وأرشد المتهم عن السكين المستخدم في الجريمة، وتم التحفظ عليه وإرساله إلى الأدلة الجنائية لفحصه، وموافاة النيابة بنتائج التقرير، وأعادت الشرطة المتهم إلى محبسه تنفيذا لقرار النيابة العامة، وانتدبت الأخيرة الطب الشرعي لتشريح جثمان المجني عليها؛ لبيان سبب وفاتها.

وأفادت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم استولى على 2 هاتف محمول ومشغولات ذهبية، واكتشف أحد أقاربها واقعة مقتلها بعد الاتصال بها مرات متكررة فلم تجب على الهاتف، وعندما ذهب لزيارتها وجدها جثة هامدة داخل صالة المنزل، واستدعت النيابة الشاهد لسماع أقواله.