استقرار حالة الطقس بالإسماعيلية والحركة تعود لطبيعتها

شهدت محافظة الإسماعيلية اليوم الأربعاء استقرارا نسبيا في حالة الجو، بعد انخفاض درجات الحرارة بشكل ملحوظ على مدار الساعات الماضية مع زيادة حركة الرياح بعد حالة من الطقس السييء شهدتها المحافظة أمس.

وتعرضت الإسماعيلية ظهر أمس الثلاثاء، لأمطار كثيفة، امتدت لتشمل كافة أنحاء المحافظة، وسط تساقط كميات من الثلج على بعض المناطق، فيما زادت سرعة الرياح تزامنا مع هطول الأمطار الغزيرة.

واكتست قرية جلبانة بالقنطرة شرق باللون الأبيض عصر أمس، مع ازدياد الأمطار الثلجية بكثافة علي جميع أنحاء القرية فيما أشار أهالي القرية إن امطار رعدية مصحوبة بالثلوج استمرت لأكثر من ساعة تقريباً تسببت في تغطية شوارع القرية بالكامل باللون الأبيض.

وقال اللواء عمر إدريس رئيس مركز ومدينة القنطرة شرق، إنه تم الدفع بفرقة التدخل السريع للمديينة لإزالة آثار الأمطار من الشوارع، كما انتشرت سيارات رفع وشفط المياه بمركز ومدينة القنطرة شرق بالتوازي مع حالة الطقس السييء، الذي ضرب الإسماعيلية ظهر أمس، الثلاثاء.

وأضاف، إن الفرقة تركز علي أماكن تجمع مياه الأمطار، مشيراً إلى أنه رفع حالة الطوارئ وشدد على فرق الطوارئ بالتواجد في الشوارع على مدار الساعات المقبلة وعدم مغادرتها لحين تحسن الطقس.

ودفعت شركة القناة لمياه الشرب والصرف الصحي، برئاسة اللواء عبد الحميد عصمت بسيارات شفط المياه إلى شوارع وميادين الإسماعيلية، والأماكن المعروف عنها تراكم المياه بها في فصل الشتاء.

وقال عصمت: إن الشركة دفعت بأطقم الطوارئ والفنيين والمهندسين المدربين علي أعلى مستوى على مواجهة الظروف المناخية السيئة والأمطار الشديدة.