عاجل.. غلق طريق الزعفرانة بسبب السيول و«الكريمات» لوجود شبورة

أغلقت الأجهزة الأمنية، صباح اليوم الأربعاء، طريق الزعفرانة العين السخنة باتجاه القاهرة، وذلك بسبب سقوط الأمطار الغزيرة والشبورة مما أعاق حركة السيارات على الطريق، وعلى المتجه من طريق «الزعفرانة» للقاهرة أن يتجه إلى طريق الجلالة إجباريا.

كما أغلقت إدارة مرور البحر الأحمر، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية الكيلو 70 بطريق الزعفرانة رأس غارب في القادم من اتجاه القاهرة، وجرى تغيير حركة سير السيارات في الاتجاهين لتسيير حركة السيارات على الطريق.

وكثفت إدارة مرور البحر الأحمر، برئاسة العميد حسام كمال مدير مرور البحر الأحمر، من التواجد على الطرق السريعة وانتشار الخدمات الأمنية ووضع علامات استرشادية، وطالبت السائقين بتوخي الحذر على الطرق السريعة والالتزام بالإرشادات المرورية وعدم تجاوز السرعات المقررة وعدم السفر إلا للضرورة.

ورفعت محافظة البحر الأحمر، درجة الاستعداد القصوى الجوية وطالبت المواطنين باتخاذ كل الإجراءات الاحترازية لمواجهة الأمطار.

وكلف اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر، الجهات المختلفة برفع درجة الاستعداد واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية.

وجرى تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمقر ديوان عام المحافظة وغرفة عمليات فرعية بكل مدينة وفتح خط ساخن مع رؤساء المدن والأحياء، والتنبيه عليهم بالإبلاغ الفوري عن حالة الطقس.

كان حذر مركز العمليات بديوان عام محافظة البحر الأحمر بتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية، واحتمال سقوط أمطار على رأس غارب والزعفرانة وذلك بناء على التواقعات الواردة من غرفة عمليات السيول.

جدير بالذكر أن محافظة البحر الأحمر أنشأت عددا من السدود والبحيرات والقنوات الصناعية بمدن المحافظة، بتكلفة 572‪ مليون جنيه منها إنشاء قناة صناعية وحاجز لحماية الأودية المؤثرة على مدينة رأس غارب، وإنشاء 2 بحيرة صناعية بقرية الزعفرانة برأس غارب، وبحيرة صناعية أخرى بمدينة سفاجا، وإنشاء سد وبحيرة صناعية بوادي القويح بمدينة القصير، وانشاء سد و 4 بحيرات صناعية وقناة صناعية بالقصير.