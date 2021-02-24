فرق «غواصين الخير» بالإسكندرية تستأنف البحث عن غرقى «مركب الهوارية»

قال إيهاب المالحي، قائد فريق غواصين الخير، إنه منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، استأنف فريق «غواصين الخير» عملهم برفقة الإنقاذ النهري لمحاولة إيجاد وانتشال أخر 5 جثث من المياه عقب غرقهم في حادث مركب الهوارية غرب الإسكندرية.

وأضاف المالحي لـ«الوطن»، أن اليوم شهد وصول غواصين جدد إلى مكان الغرق من فريق «غواصين الخير» ومنهم فريق من مطروح، بقيادة الحاج محمد عوض، في محاولة جديدة لانتشال جثث الغارقين.

وأكد المالحي، تواجد الإنقاذ النهرى من 6 محافظات هي: «الإسكندرية والبحيرة والغربية والدقهلية والمنوفية القليوبية»، نافيا ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعى بخصوص انتشال الجثة العاشرة لطفل عمره عام ونصف، وإصابة غطاس بجلطة، مطالباً من الجميع تحري الدقة قبل النشر.

ولفت إلى أن الجثث الخمسة المتبقية هم لبنتين من سن 13 إلى 14 سنه و 3 أطفال، لافتا إلى أنه بمجرد ايجاد تلك الجثث سيصبح مجموع من كان على تلك المركب الغارقة 20 فردا.

وأوضح أنه حتى الوقت الجاري، قد تم انقاذ 6 أفراد وهم: رجل وسيدتان و3 أطفال وهم على قيد الحياة، فيما تم انتشال 9 جثامين، وتبقى 5 جثث أخرى، ليكون المجموع 20 ما بين ناجين وغرقى.

يذكر أن أهالي ضحايا المركب الغارق في بحيرة مريوط، غرب الإسكندرية، قد تسلموا مساء أمس، الثلاثاء، جثامين 9 من الضحايا، الذين تم انتشالهم منذ غرق المركب مساء أمس الاثنين، فيما تواصل فرق الإنقاذ البحث عن مفقودين آخرين.

وقرر الأهالى أداء صلاة الجنازة على جثامين الضحايا ودفنهم في مقابر العائلة، وذلك بعدما صرحت النيابة العامة بدفن جثث الضحايا، وتسليمها إلى ذويهم، من مشرحة مستشفى العامرية غرب الإسكندرية.