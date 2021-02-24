السيول تقطع طريق رأس غارب الزعفرانة والمرور ينظم السير في الاتجاهين

داهمت السيول طرق رأس غارب الزعفرانة، والزعفرانة العين السخنة اليوم الأربعاء، عند الكيلو 70 طريق الزعفرانة رأس غارب، حيث أغلقت إدارة مرور البحر الأحمر بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية الكيلو 70 بطريق الزعفرانة رأس غارب في القادم من اتجاه القاهرة، وتم تغيير حركة سير السيارات في الاتجاهين لتسيير حركة السيارات على الطريق.

وأعلنت أجهزة البحر الأحمر، تغيير حركة السيارات للقادم من الزعفرانة العين السخنة باتجاه القاهرة، وذلك بسبب سقوط الأمطار الغزيرة والسيول وعلى المتجه من الزعفرانة للقاهرة أن يتجه إلى طريق الجلالة إجباري.

وكثفت إدارة مرور البحر الأحمر برئاسة العميد حسام كمال، مدير مرور البحر الأحمر من التواجد على الطرق السريعة، وانتشار الخدمات الأمنية ووضع علامات استرشادية، وحذرت السائقين من توخي الحذر على الطرق السريعة والالتزام بالإرشادات المرورية وعدم تجاوز السرعات المقررة وعدم السفر إلى للضرورة.

و رفعت محافظة البحر الأحمر درجة الاستعداد القصوى لمواجهة التقلبات الجوية، وحذرت المواطنين باتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة الأمطار.

ومن جانبه كلف اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، كافة الجهات المختلفة برفع درجة الاستعداد القصوى واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن سوء الأحوال الجوية تساقط الأمطار والسيول، وتم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمقر ديوان عام المحافظة، وغرفة عمليات فرعية بكل مدينة وفتح خط ساخن مع رؤساء المدن والأحياء والتنبيه عليهم بالإبلاغ الفوري عن حالة الطقس.

كان حذر مركز العمليات بديوان عام محافظة البحر الأحمر، بتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية واحتمال سقوط أمطار على رأس غارب والزعفرانة، وذلك بناء على التنبوءات الواردة من مركز عمليات السيول وهيئة الأرصاد الجوية.