تحذير عاجل للمدخنين بسبب "الربو الشعبي": قد يؤدي للوفاة

تحذيرات جديدة للمدخنين من الإصابة بالربو الشعبي، تنضم إلى قائمة التحذيرات من مخاطر السجائر والشيشة، ويتسبب الربو الشعبي في تضييق الممرات الهوائية بالرئتين، وما يصيب بضيق التنفس، وقد يصل الخطر إلى الإصابة بنوبة ربو تهدد الحياة، حسبما أوضح الدكتور أشرف حاتم، أستاذ الأمراض الصدرية في كلية طب قصر العيني، عضو اللجنة العليا للفيروسات، ورئيس لجنة الصحة في مجلس النواب.

وانتقد أشرف حاتم وزير الصحة الأسبق، الدعوات التي خرجت من البعض مؤخرا تزعم بأن التدخين له فوائد عدة، منها القضاء على فيروس كورونا نافيا صحة ذلك الكلام، مؤكدا أن التدخين يتسبب في ضرر كبير بالشعب الهوائية، قد يصيب صاحبه بـ«سرطان الرئة»، بسبب وجود مادة النيكوتين التي تتسبب في تكاثر الخلايا دون حساب، ما ينتج عنه الإصابة بالسرطان، فضلا عن أضراره الأخرى، وبينها «الانسداد الرئوي المزمن».

التدخين يقلل من حركة الأهداب داخل الرئة

وشرح أستاذ الأمراض الصدرية في كلية طب قصر العيني، تأثير التدخين، في تصريحات لـ "الوطن"، مؤكدا أن التدخين يوقف عمل الأهداب المبطنة لها، والتي تعمل على طرد الأجسام الغريبة داخل الرئة عن طريق الحركة المستمرة «20 ألف مرة في الثانية»، والتي تهدأ حركتها بسبب حرقها بالهواء الساخن أو تعرضها للنيكوتين لوقت طويل، مشيرا إلى أن التدخين يتسبب في صعوبة بالتنفس، نظرا لحدوث ثخانة في جدار الشعب الهوائية، ما ينتج عنه «انسداد رئوي».

وأكد وزير الصحة الأسبق، أن للتدخين أضرار عدة، منها أنه قد يسيب الإنسان بـ«جلطات الرئة»، خاصة وأنه يؤثر سلبا على تصلب الشرايين الذي ينتج عنه تكوين الجلطة الرئوية، مؤكدا أن معظم المرضى المصابين بالالتهاب الرئوي مدخنين، لأنه يساعد بشكل كبير على الاصابة به.

وهم القضاء على كورونا بالتدخين

وعن قضاء التدخين على فيروس كورونا، قال: "كلام غير صحيح بالمرة، ولا علاقة له بالعلم" ، محذرا من التدخين عموما، موضحا أن «التبغ المسخن» تنبعث منه روائح مسرطنة ومواد أخرى ذات رائحة كـ«مبيد الحشرات»، موضحا أنّ هذه الروائح تتحول إلى 3 أو 4 بنزو بيرين مسرطن، فضلا عن حرق هواء ساخن في الغشاء المخاطي داخل الشعب الهوائية، ما يؤدي لحدوث تليف يصل بالمدخن إلى الإصابة بـ«ربو شعبي».

يشار إلى أن محمود لولو، رئيس شعبة الأدخنة في الغرفة التجارية، كان قد صرح قبل أيام بأن السجائر تقضي على فيروس كورونا المستجد، وكذلك مرض «ألزهايمر»، وتشارك في علاج التوتر العصبي وتسوس الأسنان وتحسّن المزاج العام، مضيفا أنها سبب في الحصول على قوام ممشوق، وتساهم في إعطاء فرصة وصفها بـ«الكبيرة» للنجاة من أمراض القلب.