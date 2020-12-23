وفاة استشاري الأمراض الصدرية بـ«صدر طنطا» متأثرا بكورونا

توفي الدكتور توفيق أبوعيطه، استشاري الأمراض الصدرية بمستشفى صدر طنطا، داخل العزل الصحي بمستشفى كفرالزيات العام في الغربية، إثر إصابته بفيروس كورونا، وتم تغسيل وتكفين الجثمان طبقا للإجراءات الاحترازية والوقائية المتعارف عليها.

ونعت نقابة الأطباء فى بيان لها، اليوم الأربعاء، الطبيب الراحل أن يتغمده الله بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

في وقت سابق، توفى الدكتور محمد عبدالجواد الغرباوي، رئيس قسم المسالك البولية ووكيل كلية الطب بجامعة طنطا سابقًا، اليوم الأربعاء، متأثرًا بإصابته بفيروس كورونا المستجد، وسيتم دفن الجثمان بمقابر الغفران بمدينة طنطا طبقًا للإجراءات الوقائية المتبعة فى تلك الحالات.

ونعت جامعة طنطا، الطبيب الراحل الذى توفى إثر إصابته بفيروس كورونا داخل مستشفى العزل الصحى، بأن يتغمده الله بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أسرته الصبر والسلوان.