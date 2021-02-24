شركة كيا تعلن إطلاق سيارة «كرنفال 2022» الجديدة كليا

أعلنت شركة كيا، عن إطلاق سيارة كرنفال متعددة الأغراض (MPV) 2022 الجديدة كليا، وهي أول سيارة تباع في الولايات المتحدة، مع شعار كيا الجديد، المعروض بفخر على غطاء المحرك المنحوت.

يرتدي الكرنفال، الذي أنشأ في استوديو التصميم في كيا بكاليفورنيا، مظهرا جريئا ومليئا بالحيوية، وينقل اللغة المرئية الموجودة في المجموعة الحديثة والناجحة للغاية من سيارات الخدمة القوية - تيلورايد وسورينتو وسيلتوس.

في الداخل، توفر MPV المكونة من 3 صفوف من 7 أو 8 ركاب مستوى ممتازا من الصقل والتكنولوجيا الذكية والمرونة، مع وجود أفضل غرفة للركاب في فئتها، وأخرى شحن هي الأفضل في فئتها، كما توجد مساحة كافية لاستيعاب الأشخاص أو الألعاب أو الخشب، اعتمادا على المهمات اليومية أو المغامرات.

ويحفز الكرنفال بمحرك V6 سعة 3.5 لتر، ما يجعله الأفضل في فئته بقوة 290 حصانا، وتوفر مجموعة نقل الحركة هذه ما يصل إلى 3500 رطل من قدرة السحب لرحلات المقطورة أو القارب أو الكارافانات الواثقة.

وتضخم هذه الثقة من خلال قائمة موسعة من أنظمة مساعدة السائق المتقدمة (ADAS) 1. معا، وتجعل هذه العناصر كرنفال مزيجا استثنائيا من التصميم الحديث والقدرة والسلامة والرفاهية.

وقال شون يون، الرئيس والمدير التنفيذي لشركة كيا موتورز بأمريكا الشمالية: «إن كيا كرنفال موجودة هنا لتعطيل قطاع ثابت وإثبات مرة أخرى ما هو ممكن عندما تحطم الاتفاقيات»، مضيفا: «بشخصيتها الشبيهة بسيارات الدفع الرباعي توفر سيارتنا الجديدة متعددة الأغراض مزيجا من التصميم المتميز والتعبئة الذكية ووفرة من الابتكارات في مجال السلامة والتكنولوجيا».

وأوضح شون يون: «لهذه الأسباب، فإن الكرنفال هي أول سيارة ترتدي بفخر شارة كيا الجديدة كليا، وهي إشارة جريئة للأشياء القادمة».

وستقدم كرنفال 2022 بـ4 مستويات: LX و EX و SX و SX-Prestige، ومن المتوقع أن تطرح سيارة MPV الجديدة بالكامل للبيع في الربع الثاني من هذا العام.