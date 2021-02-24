تجديد حبس متهمين بواقعة إشعال النيران بجسد صاحب فرن بالسنطة 15 يوما

أعطى المحامي العام لنيابات غرب طنطا الكلية بمحافظة الغربية، اليوم، تعليماته إلى رئيس نيابة مركز السنطة بتجديد حبس المتهمن بحادث تعدي نجار وابنه على صاحب فرن وإشعال النيران بجسده باستخدام «ملوتوف» لتأديبه بسبب خلافات الجيرة وصف طابور لتوزيع العيش بقرية شنراق بمركز السنطة 15 يوما على ذمة التحقيقات.

كما شدد المحامي العام في تعليماته إلى مساعديه بتشكيل فريق من النيابة العامة ومعاينة موقع الحادث لسماع أقوال شهود عيان الحادث وأقوال طرفي المشاجرة واتخاذ كل الإجراءات القانونية والإدارية.

«لحظات من الخلاف ولدت شبح الموت ودخول الشيطان بين أنفس البشر من أهالي قرية شنراق»، حيث اشتعلت الفتنة وخلافات الجيرة بين أسر وعائلات القرية مع صاحب فرن عيش بلدي فجأة بسبب عدم العدالة في توزيع كميات العيش وطابور أفراد العائلات طوال فترات العمل وهو ما أدى إلى اشتعال فتيل الأزمة والتسبب في إضرام النيران مع الطراف الأخير على أيدي نجار تشابك بالأيدي معه مستخدمات المواد الحارقة «ملوتوف» لتأديبه الأمر الذي تسبب في إصابته بحروق من الدرجة الأولى والثانية، وخصصت سيارة إسعاف لنقله إلى قسم الحروق بمستشفى السنطة المركزي لإسعافه.

وشهدت القرية عصرا اندلاع مشاجرة حامية بين مجموعة من المواطنين وصاحب فرن استخدم فيها زجاجات الملوتوف والتشابك بالأيدي وطرفيها «أ. ال. السباعي» صاحب فرن عيش و«س. ع. الجزار»، 30 سنة، نجار موبيليا، لخلافات على تأخيره في الدور مما أسفر عن إصابة صاحب الفرن بحروق في الوجه والأيدي، كما انتقلت الأجهزة الأمنية، وضبط أطراف واقعة واقتيادهم إلى ديوان مركز شرطة السنطة.

وأكد محمد حسن أحد شباب أهالي القرية أن الخلافات جاءت بين النجار وصاحب الفرن والمواطنين بسبب خلافات سابقة، بينهم فضلا عن وقوف المواطنين في طوابير غير منتظمة والتمييز في توزيع العيش بشكل ملحوظ، وأضاف أن أسرة الضحية ناشدت جهات التحقيق والنيابة العامة سعيا في انصافه والقصاص من الطرف الآخر خلال الفترة المقبلة.

وكان اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية، تلقى إخطارا من اللواء محمد عمران مدير المباحث الجنائية يفيد بورود ببلاغ من الأهالي حول نشوب مشاجرة بين طرفين على خلافات على الطابور في الدور أمام أبواب فرن عيش بناحية شنراق بمركز السنطة بنطاق المحافظة.

كما أوصى مدير الأمن بتشكيل فريق بحث جنائي وبانتقال العقيد أحمد كوهيه رئيس فرع البحث الجنائي بمركزي السنطة وزفتى يرافقه ضباط وحدة مباحث السنطة وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلى محل الواقعه وبمعاونة الأهالي تم ضبط «س. ع. الجزار»، 30 سنة، نجار موبليا بشنراق وتسليمه للشرطة ونقل المصاب «أ. ال. السباعي» صاحب فرن عيش بشنراق إلى مستشفى السنطة المركزي لإسعافه وتلقي العلاج لإنقاذ حياته من الموت.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة رقم 3856 لسنة 2021 جنح السنطة لسنة 2021 م وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.