عاجل.. استخراج آخر ضحايا مركب مريوط وارتفاع العدد لـ14 جثة

تمكنت قوات الإنقاذ النهري والغطاسين من العثور على آخر ضحايا المركب الغارق في بحيرة مريوط غرب الإسكندرية، وهي الطفلة شيماء سعيد، 16 سنة، ليصبح إجمالي عدد ضحايا الحادث الأليم 14 ضحية، تم استخراج جميع الجثامين من البحيرة.

ونقلت سيارة الإسعاف آخر ضحية إلى مشرحة مستشفى العامرية العام غرب الإسكندرية، وانتشلت قوات الإنقاذ النهري، الجثث الأربعة، اليوم الأربعاء، من موقع الحادث، ليرتفع إجمالي عدد الضحايا الذين جرى انتشالهم حتى الآن إلى 13 جثة.

وحصلت «الوطن» على كشف بأسماء ضحايا المركب الغارق في بحيرة مريوط بالإسكندرية، الذين جرى انتشالهم اليوم بعد مرور نحو يومين على الحادث، والضحايا هم كل من «حنين جودة، 14 سنة، نصر حمودة جابر، 4 سنوات، وشقيقه يوسف حمودة جابر، 5 سنوات، رانسي محمد شحاته، عامين».

كان مركب يقل نحو 20 شخصا، من عائلة واحدة، تعرض للغرق، مساء الإثنين، أثناء عودتهم من رحلة ترفيهية «زردة» بإحدى الجزر ببحيرة مريوط غربي الإسكندرية.

وشيع المئات من أهالي قرية الهوارية غربي الإسكندرية، مساء أمس، جنازة 9 من الضحايا بمقابر العائلة بمنطقة برج العرب، وذلك بعد تسلم الجثامين من مشرحة مستشفى العامرية العام.