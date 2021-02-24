متى يحق للأرمل أو الأرملة صرف معاش شهري عن المتوفى؟.. «التضامن» تجيب

يحرص الكثير من الأزواج على الاشتراك في التأمينات الاجتماعية حتى يتثنى لأولاده ولزوجته صرف معاش شهري في حالة وفاته أو إصابته بالعجز، وإذا توفى الزوج يتقاضى المستحقون عنه معاشا وفقًا للأنصبة والأحكام المقررة من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة، ويقصد بالمستحقين الأرملة والزوج والأبناء والبنات والوالدين والإخوة والأخوات، الذين تتوافر بهم شروط الاستحقاق.

وتستعرض «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية على مدار الساعة، الشروط المطلوبة لحصول الأرمل أو الأرملة على معاش شهري عن الزوج أو الزوجة في حال وفاته وفق الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، كالتالي:

الشروط المطلوبة لحصول الأرملة على المعاش

- يشترط لاستحقاق الأرملة للمعاش أن يكون الزواج موثقًا أو ثابتًا بموجب حكم قضائي نهائي أو بإعلام شرعي في الحالات التي جرت العادة فيها على عدم توثيق الزواج.

- تعتبر المطلقة طلاقًا رجعيًا في حكم الأرملة في الحالات التالية:

1- المطلقة التي توفى عنها المؤمن عليه أو صاحب المعاش خلال فترة عدتها والتي تقدر بـ100 يوم من تاريخ الطلاق.

2- المطلقة الحامل التي توفى عنها المؤمن عليه أو صاحب المعاش حتى تضع حملها.

الشروط المطلوبة لحصول الأرمل على المعاش

- يشترط لاستحقاقه أن يكون الزواج موثقًا، أو ثابتًا بموجب حكم قضائي بات، ويُقبل إثبات الزواج بالإعلام الشرعي في الحالات التي جرت فيها العادة على عدم توثيق الزواج.

‌- ألا يكون متزوجا بأخرى في تاريخ وفاة المؤمن عليها أو صاحبة المعاش.

- وتعتبر علاقة الزواج قائمة في تاريخ وفاة المؤمن عليها أو صاحبة ‏المعاش ‏خلال فترة العدة من طلاق رجعى وتتحدد هذه الفترة بـ 100 يوم يوم من تاريخ ‏الطلاق، أو وفاة المؤمن عليها أو صاحبة المعاش الحامل قبل وضع الحمل .