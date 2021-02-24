إعدام 276 كيلو جراما من الأغذية الفاسدة في حملة صحية بشرم الشيخ

شنت مديرية الصحة بجنوب سيناء اليوم الأربعاء، حملة صحية مكبرة على الأسواق وأماكن تداول الأغذية والمشروبات بمدينة شرم الشيخ، للحد من الغش التجاري والتأكد من مدى صلاحية الأغذية حرصا على سلامة المواطنين.

واستهدفت الحملة المرور على 29 منشأة غذائية، وجرى تحرير 53 محضرا متنوعا، بينها 22 محضر نقص اشتراطات نظافة، و30 محضرا لعدم حمل شهادات صحية للمشتغلين بالأغذية، ومحضر ضبط لأغذية فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بوزن 27 كيلو جراما، وإعدام 276 كيلو جراما من الأغذية غير صالحة للاستخدام الأدمي.

وأكد الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة، أن الحملة تمت بالتنسيق بين إدارة مراقبة الأغذية بمديرية صحة جنوب سيناء ومكتب أغذية شرم الشيخ، وتحت إشراف الدكتور أحمد حسانين، وكيل المديرية، ومدير الطب الوقائي بجنوب سيناء، وبتعليمات الدكتور أيمن الشناوي، مدير إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية، وتحت إشراف مصطفى خليل، مراقب عام الأغذية بالمديرية.

وأوضح أن اللجنة الصحية ضمت كلاً من أشرف خميس وصلاح منصور، مراقبي الأغذية بالمديرية، ومحمد إسماعيل ومصطفى حسام، مفتشي أغذية شرم الشيخ، وستستمر حملات التفتيش على المنشآت الغذائية بباقي مدن المحافظة للحفاظ على صحة المواطنين للتأكد من تقديم غذاء آمن لجميع مواطني المحافظة.

وكانت مديرية الصحة بجنوب سيناء قد شنت أمس الثلاثاء، حملة صحية مكبرة على الأسواق وأماكن تداول الأغذية والمشروبات بمدينة الطور، واستهدفت الحملة المرور على 37 منشأة غذائية، وجرى تحرير 33 محضرا متنوعا، بينهم 13 محضرا نقص اشتراطات نظافة، و20 محضرا لعدم حمل شهادات صحية للمشتغلين بالأغذية، وسحب 8 عينات أغذية وإرسالها للمعامل المشتركة لتحليلها ومعرفة مدى مطابقتها للاستهلاك الأدمي، وإعدام 82.5 كيلو جرام من الأغذية غير صالحة للاستخدام الأدمي، و2.5 لتر من الأغذية والمشروبات الفاسدة.