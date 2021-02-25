حظك اليوم الخميس 25-2-2021 برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي

مولود برج العقرب يسعى دائما إلى أن يكون في المقدمة في حياته المهنية، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وقد يصيبك اليوم بالعصبية ويجعلك مفتقدا للصبر، حاول أن تهدأ.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

القمر يتنافر مع زحل وعطارد وعليك أن تجتهد في السيطرة على انفعالاتك مع الأحباب والأصدقاء.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان تامر هجرس، ويوافق تاريخ ميلاده 6 نوفمبر.