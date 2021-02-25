رئيس التحرير

محمود مسلم

حظك اليوم الخميس 25-2-2021 برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي

كتب:

الوطن
12:11 ص | الخميس 25 فبراير 2021
حظك اليوم برج العقرب

حظك اليوم برج العقرب

مولود برج العقرب يسعى دائما إلى أن يكون في المقدمة في حياته المهنية، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس وقد يصيبك اليوم بالعصبية ويجعلك مفتقدا للصبر، حاول أن تهدأ.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

القمر يتنافر مع زحل وعطارد وعليك أن تجتهد في السيطرة على انفعالاتك مع الأحباب والأصدقاء.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان تامر هجرس، ويوافق تاريخ ميلاده 6 نوفمبر.

اقرأ المزيد:

حظك اليوم الأربعاء 24-2-2021 برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي

حظك اليوم الأربعاء 24-2-2021 برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي

حظك اليوم الثلاثاء 23-2-2021 برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي

حظك اليوم الاثنين 22-2-2021 برج العقرب على الصعيدين المهني والعاطفي