رئيس التحرير

محمود مسلم

الزمالك يتجنب الطيران الخاص خوفا من سيناريو السنغال

كتب:

عبدالرحمن محمود
11:28 م | الأربعاء 24 فبراير 2021
الزمالك

الزمالك

يدرس نادي الزمالك السفر إلى تونس برحلة طيران عادية وليس طائرة خاصة، استعدادا لمواجهة الترجي التونسي في الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها يوم 6 مارس المقبل، على ستاد رادس.

وواجهت بعثة الفارس الأبيض أزمة خلال الذهاب إلى السنغال لمواجهة تونجيت، إذ علقت طائرة الفريق في الجزائر، بعد رفض السلطات الموريتانية السماح لها بدخول السنغال عبر المجال الجوي الخاص بها.

وكشف مصدر داخل النادي، أن اللجنة تتخوف من السفر بطائرة خاصة، خوفا من حدوث أي زمة أخرى، خاصة وأن السفر إلى تونس يعد أسهل بشكل كبير من السنغال، لقربها من القاهرة.

ومن المنتظر أن تتوجه بعثة الزمالك إلى تونس يوم 3 مارس المقبل، على أن تقام المباراة يوم 6 على استاد رادس.

ويأمل الأبيض في تحقيق نتيجة إيجابية عقب التعادل أمام تونجيث السنغالي بدون أهداف، في اللقاء الذي أقيم بينهما، أمس، في إطار مباريات الجولة الثانية من مجموعات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وشهدت المباراة إهدار الفريق الأبيض العديد من الفرص السهلة والتي كانت كفيلة بخروج الأبيض فائزا من المباراة، وأخطرهم لإمام عاشور في نهاية المباراة.

ويحتل الترجي التونسي صدارة المجموعة الرابعة، التي تضم الزمالك، وذلك بعد تعادله أمس أمام مولودية الجزائر بهدف لكل فريق.

ورفع العملاق التونسي رصيده إلى 4 نقاط، ويليه فريق مولودية الجزائر بنقطتين، متفوقا بفارق الأهداف على الزمالك الذي يملك نقطتين أيضا في رصيده، ويتذيل تونجيث ترتيب المجموعة بنقطة واحدة.

اقرأ المزيد:

دراسة أممية تتنبأ بمستقبل باهر لنجم الزمالك: «خليفة صلاح»

أشيمبونج يبحث عن طعام أسرته في خزنة الزمالك

محمود سعد عن اقتحام مكتبه: «أنا ابن الزمالك وشبعان»

مشادة بين لاعب الزمالك السابق والإخوان في لندن دفاعا عن مصر: «ادتهم درس»

بعثة الزمالك تصل القاهرة قادمة من السنغال بعد خوض مباراة تونجيث

الترجي يعقد مهمة الزمالك بتعادل مثير مع مولودية الجزائر

باتشيكو يهنئ لاعبي الزمالك: «مباراة قوية في أجواء حارة»

الزمالك يهدي تونجيث السنغالي نقطة ثمينة في دوري الأبطال

عاجل.. الزمالك يهدر الفوز أمام تونجيت السنغالي ويتعادل سلبيا بدوري الأبطال

تفاصيل وأسعار تذاكر حفل بلاك تيما على مسرح الزمالك