الزمالك يتجنب الطيران الخاص خوفا من سيناريو السنغال

يدرس نادي الزمالك السفر إلى تونس برحلة طيران عادية وليس طائرة خاصة، استعدادا لمواجهة الترجي التونسي في الجولة الثالثة من بطولة دوري أبطال أفريقيا، والمقرر لها يوم 6 مارس المقبل، على ستاد رادس.

وواجهت بعثة الفارس الأبيض أزمة خلال الذهاب إلى السنغال لمواجهة تونجيت، إذ علقت طائرة الفريق في الجزائر، بعد رفض السلطات الموريتانية السماح لها بدخول السنغال عبر المجال الجوي الخاص بها.

وكشف مصدر داخل النادي، أن اللجنة تتخوف من السفر بطائرة خاصة، خوفا من حدوث أي زمة أخرى، خاصة وأن السفر إلى تونس يعد أسهل بشكل كبير من السنغال، لقربها من القاهرة.

ومن المنتظر أن تتوجه بعثة الزمالك إلى تونس يوم 3 مارس المقبل، على أن تقام المباراة يوم 6 على استاد رادس.

ويأمل الأبيض في تحقيق نتيجة إيجابية عقب التعادل أمام تونجيث السنغالي بدون أهداف، في اللقاء الذي أقيم بينهما، أمس، في إطار مباريات الجولة الثانية من مجموعات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وشهدت المباراة إهدار الفريق الأبيض العديد من الفرص السهلة والتي كانت كفيلة بخروج الأبيض فائزا من المباراة، وأخطرهم لإمام عاشور في نهاية المباراة.

ويحتل الترجي التونسي صدارة المجموعة الرابعة، التي تضم الزمالك، وذلك بعد تعادله أمس أمام مولودية الجزائر بهدف لكل فريق.

ورفع العملاق التونسي رصيده إلى 4 نقاط، ويليه فريق مولودية الجزائر بنقطتين، متفوقا بفارق الأهداف على الزمالك الذي يملك نقطتين أيضا في رصيده، ويتذيل تونجيث ترتيب المجموعة بنقطة واحدة.