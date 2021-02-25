حصل على الأيزو.. محافظ الغربية يكرم مدير المركز التكنولوجي بثان طنطا

كرّم الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية مديرة المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بحي ثان طنطا، بعد حصول المركز على شهادة الأيزو 9001، وذلك بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ ود. محمود عيسى رئيس حي ثان طنطا.

وأشار الدكتور رحمي إلى أن المركز التكنولوجي بحي ثان طنطا، بقيادة علا البرماوي، يُعد ثان مركز على مستوى الجمهورية يحصل على هذه الشهادة بعد حي أول المحلة، في إشارة واضحة إلى نجاح المحافظة في تطوير منظومة العمل داخل تلك المراكز.

وأضاف محافظ الغربية أن المحافظة دربت 34 من مديري المراكز التكنولوجية ومشرفين النظام ورؤساء المراكز والمدن والأحياء بالتعاون مع وزارة التخطيط، بالإضافة إلى تدريب 9 موظفين في ورش عمل بمركز سقارة وذلك تمهيداً لحصول جميع المراكز التكنولوجية والبالغ عددها 10 مراكز.

وأكد المحافظ على المضي قدماً في تطوير المراكز التكنولوجية لخدمة المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة للمواطن بشكل إلكتروني دون إجراءات روتينية معقدة ضمن خطة المحافظة لميكنة جميع التعاملات مع المواطنين، حيث تم تطوير العمل بـ 10 مراكز تكنولوجية وجاري الإعداد لفتح مركزين بطنطا والمحلة لتصبح جميع المراكز والمدن والأحياء مغطاة بهذه المراكز.

وأشار إلى أن هذه الشهادة تأتي تتويجاً لجهود كبيرة من المتابعة الدورية لإزالة كافة المعوقات، وتدقيق لنظام العمل بالمركز، من خلال اتباع وتنفيذ الإجراءات بأعلى معايير الجودة العالمية، وتفعيل خدمة الدفع الإلكتروني وخدمة الرسائل الإلكترونية، والدفع عن طريق نظام فوري وإدخال كافة الخدمات على بوابة الخدمات الحكومية.

حضر التكريم المهندسة عبير بلح مدير مركز المعلومات بالديوان العام، عبد العظيم الحمراوي نائب رئيس الحي، أميرة عطا الله نائب مدير المركز ومحمد عبد الفتاح مشرف النظام.