رسالة من التعليم لأولياء الأمور: «لو ابنك مصاب بكورونا متنزلوش يمتحن»

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن إنتهاء جميع الاستعدادات النهائية لعقد امتحانات الترم الأول لجميع صفوف النقل، بدءا من السبت المقبل، وسط تنفيذ إجراءات مشددة للوقاية من فيروس كورونا، مشيرة إلى أن الطالب المصاب بفيروس كورونا أو مخالط لشخص مصاب لن يسمح له بدخول لجان الامتحانات، مشددة على أنه لن يسمح له بالتواجد داخل المدرسة، مع احتفاظه بحقه في امتحانات الفصل الدراسي الأول، في الدور الثاني، بنفس درجات الدور الأول.

ووجهت وزارة التربية والتعليم، رسالة عاجلة لأولياء الأمور، قائلة: «لو ابنك مصاب بفيروس كورونا أو يشعر بارتفاع فى درجة حرارته متنزلهوش يمتحن، حرصا على سلامته هو وزملائه»، مؤكدة أن «فرصة الامتحان مش هتضيع على الطالب، وسيعقد امتحان له في الدور الثاني بنفس درجات امتحان الدور الأول، شرط أن يكون هناك مستندا طبيا معتمدا يؤكد أن الطالب بالفعل مصابا بفيروس كورونا وقت عقد الامتحانات».

وأكد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، أن الوزارة أنهت استعداداتها النهائية كافة، لعقد امتحانات الفصل الدراسي الأول لجميع صفوف النقل بمختلف مراحل التعليم العام والفني، موضحا أن هناك إجراءات مشددة ستنفذ بالمدارس التي ستعقد بها لجان امتحانية؛ للحد من انتشار فيروس كورونا، وتوفير جميع الحماية والسلامة للطلاب والمعلمين والقائمين على العملية الامتحانية، من خطر الإصابة بعدوى فيروس كورونا.

وشدد «مجاهد» في تصريحات لـ«الوطن»، على ضرورة التزام جميع الطلاب والمعلمين والقائمين على العملية الامتحانية بارتداء الكمامات الطبية، داخل اللجان الامتحانية، وعدم نزعها طوال الامتحانات؛ للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم من خطر الإصابة بفيروس كورونا، مؤكدا أنه ستقاس درجة حرارة الطلاب قبل السماح لهم بدخول الامتحان.

وكانت الحكومة نفّت أمس، ما تردد من شائعات عن تأجيل استئناف الدراسة والامتحانات بالمدارس والجامعات والمعاهد على مستوى الجمهورية، موضحة أنّه لا صحة لذلك، ولم يصدر أي قرار في هذا الشأن.

وأوضحت الحكومة، أنّ الدراسة تستأنف بالفصل الدراسي الثاني طبقا للمواعيد التي أعلنتها وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، فضلا عن استكمال أعمال الامتحانات المؤجلة من الفصل الدراسي الأول، السبت المقبل، وفقا لقرارات اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا، مُناشدةً المواطنين عدم الانسياق وراء الشائعات، واستقاء أي أخبار أو بيانات خاصة بالوزارة من الصفحات الرسمية لها على مواقع التواصل الاجتماعي.