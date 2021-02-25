حبس 4 عاطلين كونوا عصابة لسرقة المارة أمام البنوك في قليوب

أمرت نيابة مركز قليوب بحبس 4 عاطلين كونوا تشكيلاً عصابياً تخصص في سرقة المارة بأسلوب المغافلة والنشل أمام البنوك والطريق الزراعي بقليوب، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

واعترف المتهمون بارتكاب واقعة سرقة لـ56 ألف جنيه من أحد المواطنين عقب خروجة من البنك بدائرة قسم قليوب.

وتلقى اللواء حاتم حداد مدير إدارة البحث الجنائي بالقليوبية، إخطاراً من الرائد مصطفى دياب رئيس مباحث قسم قليوب، يفيد بتلقيه بلاغًا من مواطن تعرض لسرقة 56 ألف جنيه عقب خروجه من أحد البنوك بدائرة القسم.

وأُخطر اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 4 عاطلين مقيمين في كوم آشفين دائرة مركز قليوب، حيث كونوا تشكيلاً عصابياً تخصص في سرقة المواطنيبن عقب خروجهم من البنوك والمارة بالطريق الزراعى بقليوب بأسلوب المغافلة والنشل.

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بارتكاب الواقعة، وأرشدوا عن المسروقات، وحُرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، وطلبت تحريات المباحث وأمرت بحبس المتهمين.

وفي وقت سابق، نجحت الأجهزة الأمنية بالقليوبية في كشف غموض واقعة سرقة مبلغ 14 ألف جنيه، وجهاز «لاب توب»، من داخل منزل بدائرة قسم قها، وتبين أن وراء ارتكاب تلك الواقعة 3 أشخاص، وحُرر محضر بالواقعة وتم التحفظ على المتهمين وتولت النيابة التحقيق.

وتلقى اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية، إخطارًا من مأمور قسم قها، يفيد تلقيه بلاغاً، من المدعو «ا. ا»، موجه بالتربية والتعليم، باكتشافه سرقة مبلغ 14 ألف جنيه وجهاز «لاب توب»، ووجود كسر بباب الشقة.

وجرى إخطار اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، والعميد خالد المحمدي رئيس مباحث القليوبية، وبإجراء التحريات اللازمة، تبين أن وراء إرتكاب الواقعة كل من «م ا»، و«م. ش»، و«م. م»، جيران المجنى عليه، وبعد تقنين الإجراءات واستئذان النيابة العامة تم ضبط المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، حيث قاموا بكسر باب الشقة وسرقتها، وأرشدوا عن المسروقات وتولت النيابة التحقيق.