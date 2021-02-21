القليوبية تسجل 44 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا.. وبنها يتصدر

سجلت محافظة القليوبية، اليوم الأحد، 44 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وفقًا للبيانات الرسمية لمديرية الصحة.

وبحسب البيانات، سجلت مدينة بنها أعلى معدل للإصابة على مستوى المحافظة بعد أن سجلت اليوم 11 حالة إصابة، جاء بعدها في الترتيب شرق شبرا الخيمة، التي سجلت 10 حالات، فيما سجلت مدن العبور وشبرا غرب و قليوب وقها «صفر إصابة»، ليستقر عدد الإصابات منذ بدء الجائحة حتى اليوم عند 12980 حالة.

فيما استقرت خريطة الإصابات على مستوى القليوبية عند الأرقام التالية: مركز ومدينة الخانكة 982 حالة إصابة، والعبور 191 حالة، والقناطر الخيرية 813 حالة، وبنها 4044 حالة، وشرق شبرا الخيمة 13090 حالة، وغرب شبرا الخيمة 1360 حالة، وشبين القناطر 887 حالة، وطوخ 1674 حالة، قليوب 894 ومدينة قها 78 حالة، وكفر شكر 748 حالات إصابة.

وفي وقت سابق، كشف مصدر طبي بمستشفي عزل قها لعلاج مرضي كورونا بمحافظة القليوبية تعافي 3 حالات من مضاعفات مرض فيروس كورونا المستجد بالمستشفي بينهم مسن 65 سنة، مشيرا أن المرضي خرجوا من المستشفي بعد إجراء مسحتين متتاليتين أكدت خلوهم من الفيروس وتم التوصية لهم بالعزل المنزلي 14 يوما لتمام الشفاء.

فيما كشف مصدر بمديرية الصحة بالقليوبية، عن تسجيل وفيات 6 مصابين بفيروس كورونا «كوفيد-19» بمستشفيات القليوبية بينهم 3 سيدات.

وبحسب المصدر، فإن مستشفى قها للعزل الصحي، سجل أمس حالتي وفاة بينما سجلت مستشفى كفر شكر المركزي 3 حالات وفاة ومستشفى الجامعة حالة واحدة.

وأضاف المصدر أن المتوفين بمستشفى قها هم أم جمعة م 72 سنة من قرية دجوى التابعة لمركز بنها وأحمد م 81 سنة من مدينة قها.

وتابع المصدر أن المتوفين بمستشفى التأمين الصحي النموذجي ببنها هما: رشاد ع 75 سنة، من مدينة بنها، وحسين م 70 سنة من مدينة قليوب، ورقية ر 64 سنة من مدينة القناطر الخيرية.

وأضاف المصدر أن حالة الوفاة بمستشفى الجامعة هي لسيدة تدعى إنعام ف، 65 سنة من مدينة منيا القمح محافظة الشرقية.