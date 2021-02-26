تشديدات وقائية وأمنية استعدادا لامتحانات التيرم الأول في الدقهلية

أنهت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية بالتنسيق مع الصحة والأمن الاستعدادات النهائية لامتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي تحت رعاية، الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وقال علي عبدالرؤوف، وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، إن جميع المدارس بمديرية التربية والتعليم بالدقهلية مستعدة لاستقبال الطلاب لآداء امتحانات الفصل الدراسى الأول بمراحل التعليم الابتدائية والاعدادية والثانوية، موضحا أنه تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية لمتابعة أعمال الامتحانات للفصل الدراسى الأول على مدار 24 ساعة، وتشكيل غرفة عمليات بكل ديوان إدارة تعليمية لحل المشكلات فور حدوثها وموافاة المديرية بأي واقعة فوراً.

وأضاف عبدالرؤوف، في تصريح صحفي، أنه تم اتخاذ كل الإستعدادات الأمنية من تفعيل خطط تأمين المنشآت التعليمية على مستوى المحافظة والتأكد من سلامة وصلاحية وسائل الدفاع المدني والتأكد من جهازيتها للاستخدام وقت الحاجة، كما تم التنسيق مع مديرية أمن الدقهلية ومراكز الشرطة على مستوى المحافظة لتكثيف عمل الدوريات الشرطية الراكبة حول المنشآت التعليمية طوال فترة الامتحانات لتوفير جو آمن للطلاب والحفاظ على المنشآت التعليمية والعاملين بها.

وأكد اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية وتعقيم وتطهير المدارس كما تم التنسيق مع مديرية الصحة والمسؤولين بالإدارات الصحية على توفير زائرة صحية بكل مدرسة وتوزيع تعليمات وملصقات مديرية الصحة على اللجان الامتحانية وتم توفير أجهزة تعقيم وأجهزة لقياس درجة حرارة الطلاب قبل الدخول الى اللجان، مؤكدا على تعقيم اللجان يوميا قبل وبعد أداء الامتحانات وعدم دخول أى من الملاحظين والطلاب دون كمامة.

وأوضح أن امتحانات الفصل الدراسى الأول تبدأ من الأحد 28 فبراير حتى يوم 7 مارس للمرحلتين الابتدائية والاعدادية، وينعقد امتحان الصفين الأول والثانى الثانوى فى الفترة من 27 فبراير حتى 11 مارس إلكترونياً بالمدارس، وورقى لفئات طلاب المنازل والدمج، مشيرا إلي أنه تجهيز جميع المدارس الثانوية بنطاق المديرية بأجهزة الإنترنت والسيرفرات والوصلات والتأكد من سلامتها استعداداً لامتحانات وتم التنبيه على الطلاب باستلام الأكواد الامتحانية.