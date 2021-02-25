التعليم: صرف حافز 8 أشهر لمعلمي النظام الجديد

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ممثلة في قطاع الأمانة العامة بالوزارة، خطابا رسميا إلى مديري مديريات التربية والتعليم بمختلف المحافظات، بشأن صرف حافز تطوير التعليم للمستحقين بمرحلة رياض الأطفال والصفوف من الأول للثالث الابتدائي.

وأكد الخطاب المرسل لمديري المديريات التعليمية بمختلف محافظات، والموقع من رئيس قطاع الأمانة العامة بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بتاريخ 21 فبراير الجاري، أنه بناء على اجتماع يوم الأحد الماضي 14 فبراير، بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، لمتابعة تنفيذ توصيات الجلسة التي وردت بتقريرها العام من الموازنة العامة للدولة والهيئات العامة والاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2020/2021، وكان منها فيما يخص وزارة التربية والتعليم، دعم موازنات المديريات لصرف حافز تطوير المعلمين المستحقين بصفوف رياض الأطفال والصفوف من الأول للثالث الابتدائي، حيث تطرقت المناقشة لضرورة توحيد فئة الصرف على مستوى جميع مديريات التربية والتعليم، والتأكيد على صرف الحافز للمستحقين بالصف الثالث الابتدائي.

وأعلنت الأمانة العامة بوزارة التربية والتعليم، صرف 800 جنيه للمستحق شهريا، اعتبارا من 1 نوفمبر 2020 وحتى 30 يونيو 2021، وسرعة اتخاذ إجراءات الصرف لمعلمي وموجهي رياض الأطفال، والصف الأول والثاني والثالث الابتدائي بالمبلغ المذكور سلفا، للمستحق عن الفترة من 1 نوفمبر 2020، حتى 30 يونيو 2021، على أن يتم مراعاة ضوابط الصرف السابق إرسالها بالفاكس في 10 يناير 2021.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، قامت خلال الأيام القليلة الماضية، بصرف حافز الأداء للمعلمين، موضحة أن المعلمين هم عصب العملية التعليمية في مصر، وأنها تواصل العمل على تحسين مستوى الدخل المادي للمعلمين، لتقديم محتوى جيد للطلاب داخل الفصول الدراسية، وتقديم محتوى تعليمي عالي الجودة، لجميع الطلاب بمختلف مراحل التعليم العام والفني، بجميع مدارس الجمهورية.