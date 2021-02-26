صلاح عبدالله عن رفضه دخول بناته مجال التمثيل: «متفهموش غلط»

حالة من الجدل أحدثتها تصريحات الفنان صلاح عبد الله في آخر ظهور له في حلقة خاصة، أجراها معه الإعلامي عمرو الليثي في برنامج «واحد من الناس»، وذلك بسب تصريحه برفضه دخول بناته لمجال التمثيل.

وقال الفنان صلاح عبدالله في تصريح لـ«الوطن»، «أنا مقصدش حاجة وحشة علشان مفيش حد يفهم كلامي غلط، أنا في الشغلانة وعارف متاعبها كويس، علشان كدا مكنتش حابب إنهم يشوفوا اللي أنا شوفته».

وتابع «عبد الله» بأن دنيا ابنته اختارت مجالا أخرا وهو الإعلام، فهي ليست بعيدة، وأنا بالفعل كنت رافض دخولها مجال التمثيل ولكن هي الآن متزوجة ولها مطلق الحرية إذا وافق زوجها، قائلا «أنا مهمتي انتهت».

وكان الفنان صلاح عبد الله قد حل ضيفا على برنامج «واحد من الناس»، وظهر لأول مرة مع أسرته كاملة، وتحدثوا عن كثير من الأمور والأسرار التي تحدث داخل أسرتهم.

يذكر أن الفنان صلاح عبد الله يعرض له حاليا مسلسل «في يوم وليلة»، ويشارك فيه مع أحمد رزق وأيتن عامر ومحمد جمعة ونضال الشافعي وداليا مصطفى ومحمد مهران وولاء الشريف، وعدد كبير من الفنانين، بالإضافة إلى ضيوف الشرف، وهو من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج شيرين عادل.

كما يشارك صلاح عبد الله في فيلم «فارس»، مع أحمد زاهر وحسين فهمي وإيمان العاصي وأحمد صفوت وملك أحمد زاهر، وهو من تأليف حسام موسى، وإخراج روؤف عبد العزيز.