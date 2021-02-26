«تحيا مصر»: علاج سيدة من السويس عانت من المياه البيضاء لمدة 40 عاما

كشف محمد مختار، المتحدث الرسمي باسم صندوق «تحيا مصر»، عن أصعب الحالات التي واجهتها حملة «نور حياة».

وقال مختار إن أصعب حالة واجهتها الحملة كانت لمواطنة في السويس، تعاني من المياه البيضاء لمدة 40 عامًا، إضافة لطفل سنه 3 أشهر فقط يعاني من نفس المشكلة، لافتًا إلى أن العدسات التي يتم تركيبها للمواطنين بالمبادرة، صنعت في الولايات المتحدة وليست في الهند أو الصين، حيث وفرت إدارة الخدمات التطبيقية بالقوات المسلحة وهيئة الشراء الموحد، 200 ألف عدسة أمريكية لتركيبها للمواطن الأولى بالرعاية.

وأضاف «مختار»، خلال اتصال هاتفي ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة قناة «dmc»، أن دور الصندوق يكبر يوما بعد الآخر، خاصة مع زيادة التنسيق بين أجهزة الدولة ومنظمات المجتمع المدني، وهذا يصب في مصلحة الفئات الأولى بالرعاية، إذ يتم استغلال كل الموارد المتاحة، سواء موازنة الدولة، أو موازنة العمل المجتمعي، بشركات القطاع الخاص أو المجتمع المدني، والجميع يسير وفق خطة واحدة في مشروع تطوير الريف المصري.

وأوضح أن مبادرة «نور حياة» تستهدف 7 ملايين مواطن خلال ثلاث سنوات ونصف، بهدف وضع حد لانتشار مسببات ضعف وفقدان الإبصار، نتيجة تحذير من منظمة الصحة العالمية على مستوى العالم، حيث يصاب شخص بالغ كل دقيقة بهذه المسببات.

ولفت إلى أن الرئيس السيسي كلف الصندوق برصد مليار جنيه لاستهداف البالغين وطلاب المرحلة الابتدائية، للكشف المبكر على المسبباب، ووصل عدد النظارات 195 ألف نظارة طبية، والكشف على مليون و66 ألف مواطن، وطالب في المرحلة الابتدائي، وجرى استهداف 10 محافظات فقط نتيجة التوقف المتكرر للعملية التعليمية، منوها أن المبادرة تم إطلاقها من قبل الرئيس السيسي في 2019.